У віці 84 років помер режисер Роман Віктюк
Про це повідомила пресслужба "Театру Романа Віктюка", зазначає "Громадське".
Як повідомили "ТАСС", режисер помер у лікарні. Причини смерті не повідомляють, але 27 жовтня ЗМІ передавали, що Віктюка госпіталізували з COVID-19.
Роман Віктюк народився у Львові 28 жовтня 1936 року. Після закінчення школи він поїхав навчатися до Державного інституту театрального мистецтва в Москві, а згодом повернувся до Львова, де у театрі працював актором.
Віктюк захопився режисурою та працював у багатьох містах СРСР, зокрема у Таллінні, Одесі, Києві, Рязані тощо. А у 1991 році він створив у Москві власний "Театр Романа Віктюка", де був головним режисером і художнім керівником.
Режисер також нагороджений званням Народного артиста України у 2006 році та Народного артиста Росії у 2009 році.
Як режисер ставився до України?
У 2006 році в інтерв'ю BBC Вітюк розповів, що він "пережив усіх вождів тоталітаризму, але з радістю може сказати, що він не поставив жодної зі 156 вистав, які обслуговували систему". Позитивно режисер відгукнувся на події Помаранчевої революції в Україні:
"Коли відбувалася "помаранчева" революція, мене телебачення намагалося схилити до того, щоб я засуджував те, що там відбувається. Я категорично відмовлявся... Я розумів - те, що там відбувається, буває так рідко на цій планеті. Мабуть, це був такий духовний спалах. Коли я бачив цих людей на Хрещатику, я був вражений світлом і тієї аурою, яка від них виходила".
У 2014 році Віктюк звернувся до жителів Донбасу, де вже розпочалася війна. Він просив їх вимкнути телевізори та в тиші розібратися у тому, що відбувається. Також Віктюк заявляв, що лише український народ знає, як виграти у війні на Донбасі. А ще він рекомендував усім, хто не вважає себе громадянином України, дати спокій країні.
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