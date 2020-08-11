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В Мадриді вперше проходить виставка Івана Марчука

На виставці представлено 184 картини художника
Персональна виставка всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука триває в Музеї авангардного мистецтва La Neomudéjar в Мадриді.
В Мадриді вперше проходить виставка Івана Марчука Фото:theukrainians.org

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Іспанії в Фейсбуці, передає "Укрінформ".

В урочистому відкритті експозиції, яке відбулося 5 листопада, взяли участь представники міської влади, культурних кіл, ЗМІ Іспанії, української громади Мадридського регіону та Посольства України.

 

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

Зазначається, що всесвітньо відомий український художник вперше привіз свої картини до Мадрида. Марчук має намір продовжити їх демонстрацію в інших містах Іспанії та країн Європи з метою ознайомлення зарубіжних шанувальників живопису з найкращими зразками сучасного українського образотворчого мистецтва.

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

"Відкриття виставки та присутність на ньому Маестро Марчука переконливо довели, що навіть у тяжку добу, наразі - пандемії коронавірусу, від якої гостро потерпає Мадрид, високе мистецтво має здатність надихнути на усвідомлення кожним з нас своєї причетності до загальнолюдської долі та відповідальності за неї", - зауважується в дописі.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев щиро подякував митцю та усім організаторам виставки "за зусилля, що зробили реальністю це свято мистецтва".

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

На виставці представлено 184 картини художника, повідомляється на Фейсбук-сторінці музею La Neomudéjar.

"Ця виставка єднає життєву траєкторію генія. Його творчість містить в собі вимоги до техніки, яка точно поєднує авангардні традиції 20 століття з абстракцією, що базується на його створенні аж до 21 століття", - йдеться в дописі.

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

В музеї зауважили: "творчість Марчука охоплює широкий спектр мов, але загалом вдається створити атмосферу занепокоєння та таємничості. Його робота апелює до пам’яті минулого, яке відображає страждання старої Європи, його роботи заглиблюються у жорстокість людини проти людини, період Голодомору в Україні, Чорнобильську катастрофу чи загрозу руйнування планети - ці факти вплинули на життєву траєкторію генія".

Крім того, під час перебування в Мадриді з метою участі у відкритті власної персональної виставки Маестро Іван Марчук відвідав Посольство України в Іспанії та посадив на його території оливкове дерево, зазначається в Фейсбуці.

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

Іван Марчук - один із видатних сучасних українських митців, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

У доробку художника близько 5000 картин. За півстоліття творчої діяльності він мав понад 150 монографічних виставок та взяв участь у 100 колективних експозиціях в Україні та за її межами.

У 2007 році Іван Марчук увійшов до рейтингу "100 геніїв сучасності", який склала британська газета The Daily Telegraph.

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08 11 2020 16:40
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