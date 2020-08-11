В Мадриді вперше проходить виставка Івана Марчука

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Іспанії в Фейсбуці, передає "Укрінформ".

В урочистому відкритті експозиції, яке відбулося 5 листопада, взяли участь представники міської влади, культурних кіл, ЗМІ Іспанії, української громади Мадридського регіону та Посольства України.

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

Зазначається, що всесвітньо відомий український художник вперше привіз свої картини до Мадрида. Марчук має намір продовжити їх демонстрацію в інших містах Іспанії та країн Європи з метою ознайомлення зарубіжних шанувальників живопису з найкращими зразками сучасного українського образотворчого мистецтва.

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España

"Відкриття виставки та присутність на ньому Маестро Марчука переконливо довели, що навіть у тяжку добу, наразі - пандемії коронавірусу, від якої гостро потерпає Мадрид, високе мистецтво має здатність надихнути на усвідомлення кожним з нас своєї причетності до загальнолюдської долі та відповідальності за неї", - зауважується в дописі.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев щиро подякував митцю та усім організаторам виставки "за зусилля, що зробили реальністю це свято мистецтва".

Фото: Museo La Neomudéjar, Embajada de Ucrania en el Reino de España