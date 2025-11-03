Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Король Іспанії вперше за майже два десятиліття відвідає Китай

03 листопада 2025, 16:08
Король Іспанії вперше за майже два десятиліття відвідає Китай
Фото: з вільного доступу
Поїздка відбудеться з 10 по 13 листопада і стане важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин і співпраці між країнами.

Король Іспанії Феліпе VI здійснить державний візит до Китаю з 10 по 13 листопада це буде його перша поїздка до КНР з моменту вступу на престол і перший візит іспанського монарха до країни за останні 18 років.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. 

"На запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна король Іспанії Феліпе VI відвідає Китай із державним візитом 10–13 листопада. Це перший державний візит короля до Китаю від часу його сходження на престол у 2014 році та перший візит іспанського монарха за 18 років", - зазначила вона.

Під час перебування в Пекіні король проведе зустрічі з Сі Цзіньпіном, прем’єром Держради Лі Цяном та головою Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі.

За словами Мао Нін, сторони планують обговорити двосторонні відносини, а також актуальні міжнародні та регіональні питання, що становлять спільний інтерес.

Цьогоріч Китай та Іспанія відзначають 20-річчя всебічного стратегічного партнерства, яке, за словами представниці МЗС КНР, сприяло «динамічному розвитку двосторонніх зв’язків упродовж останніх років».

"Візит короля Феліпе VI сприятиме розширенню взаємовигідної співпраці між Китаєм та Іспанією і посиленню координації в багатосторонніх форматах задля більшої стабільності та позитивної енергії у світі", - додала Мао Нін.

Як зазначають західні ЗМІ, Феліпе VI стане першим європейським монархом, який відвідає Китай за останні сім років.

 

ІспаніякорольКитай

