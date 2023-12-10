У ЄС ухвалили перший пакт про регулювання штучного інтелекту

Переговори тривали 36 годин.

У Брюсселі делегати від Європарламенту, країн-членів ЄС і Єврокомісії уклали політичну угоду щодо Закону про штучний інтелект — першої спроби блоку регулювати нові технології.

Про це пишуть Bloomberg і Politico.

Європейським представникам вдалося досягти згоди щодо біометричного розпізнавання облич за допомогою ШІ, використання ШІ правоохоронними органами, розгортання ШІ у критичній інфраструктурі, відповідальності розробників таких програм, як ChatGPT від OpenAI і Bard від Google, штрафів для компаній, які порушуватимуть правила, тощо.

"Європа стає першим континентом, що встановив чіткі правила використання штучного інтелекту", — написав комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

Деякі деталі угоди чиновники мають допрацювати в найближчі тижні, але учасники переговорів загалом погодилися регулювати генеративний штучний інтелект, встановивши основні правила прозорості для всіх розробників.

Дебати тривали так довго і безперервно, що навіть кавомашина вийшла з ладу від навантаження.

Раніше повідомлялось, що країни ЄС і законодавці погодили правила, що регулюють системи штучного інтелекту.