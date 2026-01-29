У ЄС відреагували на ідею Зеленського про створення європейської армії

Країни Європи мають власні збройні сили в межах НАТО.

Про те, що Європі потрібні об'єднані збройні сили, заявив 22 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський. За його словами, це сили, які "можуть реально захистити Європу", а НАТО, на який покладається Європа, "ніхто насправді не бачив у дії".

"Кожна європейська країна має армію, і армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію. Це мають бути армії, які вже є. Треба дивитися, як це працюватиме на практиці", – прокоментувала Каллас.

На її думку, в армії має бути "дуже чіткий і зрозумілий ланцюжок командування".

"Щоб у разі чого було зрозуміло, хто кому віддає накази. Якщо ми створимо паралельні структури, це тільки заплутає ситуацію. У скрутні часи накази можуть просто загубитися", – зазначила Каллас.