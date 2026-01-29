ЄС розглядає заборону на в'їзд російським солдатам, які воювали в Україні

Європейський Союз через безпекові ризики почав розглядати нову пропозицію щодо заборони в'їзду російським солдатам, які воювали проти України.

“Не може бути шляху з Бучі до Брюсселя”, – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Саме Естонія внесла цей план, який все ще перебуває на стадії розробки, на обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ.

“В росії близько мільйона комбатантів. Вони переважно злочинці. Вони дуже небезпечні люди. Я впевнений, і в нас є інформація, що більшість із них приїдуть до Європи після війни. А Європа до цього не готова”, – сказав міністр.

Цахкна стверджує, що необхідна добре скоординована спільна політика на рівні ЄС для систематичного внесення російських ветеранів до чорного списку у післявоєнному сценарії.

В свою чергу, Верховний представник Кая Каллас заявила, що “багато держав-членів”, які вона не назвала, висловили підтримку естонського плану.