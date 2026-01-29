Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС розглядає заборону на в'їзд російським солдатам, які воювали в Україні

29 січня 2026, 21:33
ЄС розглядає заборону на в'їзд російським солдатам, які воювали в Україні
Фото: з вільного доступу
“В росії близько мільйона комбатантів.
Європейський Союз через безпекові ризики почав розглядати нову пропозицію щодо заборони в'їзду російським солдатам, які воювали проти України.
 
Про це повідомляє Euronews.
 
Не може бути шляху з Бучі до Брюсселя”, – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
 
Саме Естонія внесла цей план, який все ще перебуває на стадії розробки, на обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ.
 
В росії близько мільйона комбатантів. Вони переважно злочинці. Вони дуже небезпечні люди. Я впевнений, і в нас є інформація, що більшість із них приїдуть до Європи після війни. А Європа до цього не готова”, – сказав міністр.
 
Цахкна стверджує, що необхідна добре скоординована спільна політика на рівні ЄС для систематичного внесення російських ветеранів до чорного списку у післявоєнному сценарії.
 
В свою чергу, Верховний представник Кая Каллас заявила, що “багато держав-членів”, які вона не назвала, висловили підтримку естонського плану.

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється