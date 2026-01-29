Україна розглядає спільне управління Запорізькою АЕС зі США – Сибіга
29 січня 2026, 21:07
Фото: МЗС України
Росія не має можливості утримувати Запорізьку атомну електростанцію в належному стані.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга під час дискусії "Нова країна: ключові питання".
"Це власність України. Це територія України. Ми розглядали як варіант можливість формули управління з американською стороною, а американська сторона вже вирішувала б з іншими сторонами", - сказав він.
Сібіга зазначив, що рф намагається підключити один блок ЗАЕС до своєї системи. За його словами, це загроза регіональній ядерній безпеці.
Також глава МЗС України додав, що рф впевнена в тому, що ЗАЕС належить їй. Проте для України це неприйнятно.