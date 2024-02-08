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У Європарламенті вважають, що допомоги у 50 млрд євро від ЄС буде недостатньо для України – Guardian

08 лютого 2024, 17:09
У Європарламенті вважають, що допомоги у 50 млрд євро від ЄС буде недостатньо для України – Guardian
Фото: reuters.com
50 мільярдів євро, передбачених в Україні, охоплюють 4 роки, з 2024 по 2027 рік.

Нещодавно надана допомога для України від ЄС розміром у 50 млрд євро буде недостаньою. У Європарламенті вважають, що цієї суми не вистачить до 2027 року.

Про це розповів голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, пише The Guardian.

Перш за все Ван Овертвельдт зазначив, що консервативна оцінка невійськових потреб України становить 3 мільярди євро на місяць.

"Це означає щорічну потребу України в 36 млрд євро. 50 мільярдів євро, передбачених в Україні, охоплюють 4 роки, з 2024 по 2027 рік. Таким чином, щороку Україні в середньому буде доступно 12,5 млрд євро. Угода між ЄС і Сполученими Штатами полягала в тому, що кожен з них подбає про половину потреб України, тобто по 18 мільярдів євро для ЄС і США.", — ідеться у блозі представника Європарламенту.

Також він додає, що Фонд для України щороку буде меншим, ніж на 5,5 мільярдів євро, ніж зобов’язання ЄС. За весь період 2024-27 років дефіцит становить 22 мільярди євро.

війна в Україніросія окупантиЄвропарламентдопомога Україні

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