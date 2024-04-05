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У Зеленського заявили про підготування росії до наступу і назвали ймовірну ціль кремля – Politico

05 квітня 2024, 13:51
У Зеленського заявили про підготування росії до наступу і назвали ймовірну ціль кремля – Politico
Фото: з вільних джерел
Масштабні удари спрямовані на послаблення України.

Масовані та потужні удари, яких армія рф завдала по українських міста протягом останніх тижнів, є частиною кампанії москви з підготовки до великого літнього наступу.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico.

За його словами, ці удари спрямовані на послаблення України перед новим наступом військ країни-агресора.

Єрмак вважає Харків найбільш ймовірною ціллю для головного удару країни-агресорки. Саме це місто потерпає від особливо масштабних обстрілів.

"Ми знаємо, що путін готує нову хвилю мобілізації. Ми вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть початися в кінці травня або на початку червня. Звичайно, ми повинні бути до цього готові. Нам все ще критично потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, тому що без них неможливо захистити наші міста", - заявив Єрмак.

Він закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО для захисту міст та лінії фронту. Зокрема, і для захисту від ударів КАБами, якими окупанти активно атакують лінію фронту. 

 

Андрій Єрмакконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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