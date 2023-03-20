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UBS купує конкурента Credit Suisse за $3,25 млрд

20 березня 2023, 15:33
UBS купує конкурента Credit Suisse за $3,25 млрд
Фото: swissinfo.ch
Після переговорів протягом цих вихідних швейцарський банк UBS все ж купує Credit Suisse за $3,25 млрд.

Переговори відбулись за посередництва швейцарських регуляторів.

Повідомляє Financial Times.

Такий крок зможе захистити банківську систему країни і запобігти поширенню кризи на світові ринки, переконані швейцарські регулятори.

Угода відбулася після 5 днів, протягом яких швейцарська влада намагалася зупинити поглиблення кризи в Credit Suisse, адже воназагрожувала повалити другого за величиною кредитора країни. 

Екстрена кредитна лінія у розмірі $54 млрд була надана для Credit Suisse Національним банком Швейцарії в середу. Але вона не змогла зупинити різке падіння ціни акцій банку, яке посилилося на тлі раптового краху на початку цього місяця каліфорнійського SVB.

UBS заплатить близько 0,76 швейцарських франків (₣) за акцію власними акціями вартістю ₣3 млрд, порівняно з попередньою пропозицією 0,25 швейцарського франку раніше в неділю на суму близько ₣1 млрд, яка була відхилена радою директорів Credit Suisse. 

Ця пропозиція є набагато нижчою за ціну закриття акцій Credit Suisse в цю п'ятницю, тоді вона була на рівні ₣1,86.

У рамках угоди Швейцарський національний банк надасть UBS кредит у ₣100 млрд для підтримки ліквідності під заставу федеральної гарантії на випадок дефолту, заявили в Міністерстві фінансів Швейцарії. 

В результаті об'єднання буде створено один з найбільших банків Європи. На балансі UBS - $1,1 трлн загальних активів, а у Credit Suisse - $575 млрд. 

Для банку UBS ця угода закріплює його позицію найбільшого у світі менеджера з управління капіталом, діяльність якого охоплює США, Європу, Близький Схід і Азію. Об'єднана компанія матиме $5 трлн інвестованих активів по всьому світу.

Голова правління UBS заявив: "Ми маємо намір скоротити інвестиційний банківський бізнес Credit Suisse таким чином, щоб на нього припадало не більше 25% активів групи, зважених з урахуванням ризику", і привести його у відповідність до нашої консервативної культури управління ризиками".

Вчора стало відомо, що Швейцарія розглядає повну або часткову націоналізацію Credit Suisse.
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