Учасника шоу "Україна має талант" викрили на зраді

Правоохоронці викрили на співпраці з російськими окупантами харківського шоумена. Раніше він відзначився тим, що вміє пхати в носа цвяхи.

Судячи з фото, які опублікував Офіс генпрокурора, йдеться про Сергія Агаркова. Він став відомим у 2010 році завдяки участі у популярному українському телешоу "Україна має талант", де під час виступу бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи та ковтав палаючий факел.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Так, слідство встановило, що ще з 2014 року чоловік мав антиукраїнську позицію. Він був керівником організації "Союз народного единства" та одним з авторів сепаратистського проєкту "Дорожная карта Новороссии". Згодом він поїхав до росії.

Під час окупації росіянами Балаклії підозрюваний обійняв псевдопосаду "заступника мера" міста. Повідомляється, що чоловік так зрадів призначенню, що публічно зрізав табличку з іменем легітимного голови Ізюмської РДА. Наприкінці липня 2022 року він став головою так званої "Борівської військово-цивільної адміністрації". Коли почався наступ ЗСУ на Харківщині, чоловік втік з Борової.

Харків‘янину заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК). Наразі вирішується питання про оголошення його у розшук.