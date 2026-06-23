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Удар по автобусу з дітьми: у лукашенка висунули нову версію

23 червня 2026, 10:31
Удар по автобусу з дітьми: у лукашенка висунули нову версію
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook
У білорусі заявили, що удар по автобусу зробив той, хто хоче зіштовхнути їх з Україною.
Держсекретар Ради безпеки білорусі Олександр Вольфович прокоментував обстріл автобуса з дитячою футбольною командою з білорусі на території Брянської області росії. Він зазначив, що у справі про цю атаку опитані всі свідки.
 
Про це пише білоруське державне агентство БЕЛТА.
 
Про обстріл білоруського транспорту стало відомо 17 червня. Генштаб Збройних сил України спростував причетність українських військових до інциденту, наголосивши, що в указаний період вони не застосовували безпілотників по цілях на території Брянської області. Але російська та білоруська сторони звинуватили в ударі Україну. Водночас нинішня заява Вольфовича кардинально відрізняється від попередніх, що лунали з боку білоруської сторони.
 
"Не має значення, чий це автобус – білоруський, російський чи якоїсь іншої держави. Це автобус із мирними жителями. Але той, хто зробив цей удар, намагався створити привід для того, щоб зіштовхнути білорусь з Україною, спровокувати якусь погану ситуацію", – зазначив держсекретар.
 
Він зазначив, що лукашенко, який називає себе президентом білорусі, "тримає ситуацію на найжорсткішому контролі" і що він віддав відповідні доручення. Білоруські спецслужби та слідчий комітет проводять "найретельніше розслідування" та аналіз усіх фактів. Також, за його словами, вже опитано всіх свідків і тих, хто був в автобусі.
 
"Є вже певні, скажімо так, моменти, про які буде повідомлено главі держави. Рішення буде ухвалено.Але втягнути білорусь у конфлікт не вдасться. Ми за мир, розсудливість, за вирішення всіх питань дипломатичним шляхом", – резюмував Вольфович.
 

Раніше, 18 червня, Служба безпеки України інформувала, що під час контррозвідувальних заходів здобула офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами. Ішлося про інформаційну довідку від моніторингового центру Державної казенної установи Брянської області "Безпечний регіон", яка засвідчувала, що на момент інциденту з у повітряному просторі району не було українських БПЛА.

Білорусьвійна в Україніросія окупанти

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