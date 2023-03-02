Угоди білорусі та Китаю можуть допомогти путіну — ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що угоди лукашенка і Сі можуть дозволити президенту росії отримати допомогу з Китаю.

Домовленості самопроголошеного президента Олександра лукашенка та китайського лідера Сі Цзіньпіна можуть дозволити росії отримати допомогу з Китаю в обхід санкцій.

Пише ISW.

"Президент білорусі олександр лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до рф через бр".

Підписані документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів.

Глава білорусів заявив, що країна зацікавлена в поглибленні співпраці з Китаєм у сфері технологічного розвитку, включаючи створення спільних підприємств, модернізацію білоруських підприємств за допомогою сучасних китайських технологій, а також торгівлю товарами та послугами.

Самопроголошеного президента також заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів.

Аналітики ISW вважають, що лукашенко, ймовірно, має намір додатково підтримати ці угоди на підтримку своїх давніх зусиль із розвитку китайського економічного впливу в білорусі, щоб захиститися від російського інтеграційного тиску, хоча ці заходи, щонайбільше, відтермінують триваючу кампанію росії із забезпечення повного економічного контролю над білоруссю.

Документи також стосуються китайсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва.

лукашенко висловлювався на підтримку розширення економічної присутності Китаю в білорусі в лютому минулого року, коли: "лукашенко активізував свої зусилля, щоб затримати поглинання білорусі росією через Союзну державу", пише ISW.