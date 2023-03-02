Матеріали:
Теми:

Угоди білорусі та Китаю можуть допомогти путіну — ISW

02 березня 2023, 13:02
Угоди білорусі та Китаю можуть допомогти путіну — ISW
В Інституті вивчення війни вважають, що угоди лукашенка і Сі можуть дозволити президенту росії отримати допомогу з Китаю.

Домовленості самопроголошеного президента Олександра лукашенка та китайського лідера Сі Цзіньпіна можуть дозволити росії отримати допомогу з Китаю в обхід санкцій.

Пише ISW.

"Президент білорусі олександр лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін 1 березня підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до рф через бр".

Підписані документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документ про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво на 2023-2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів.

Глава білорусів заявив, що країна зацікавлена в поглибленні співпраці з Китаєм у сфері технологічного розвитку, включаючи створення спільних підприємств, модернізацію білоруських підприємств за допомогою сучасних китайських технологій, а також торгівлю товарами та послугами. 

Самопроголошеного президента також заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів. 

Аналітики ISW вважають, що лукашенко, ймовірно, має намір додатково підтримати ці угоди на підтримку своїх давніх зусиль із розвитку китайського економічного впливу в білорусі, щоб захиститися від російського інтеграційного тиску, хоча ці заходи, щонайбільше, відтермінують триваючу кампанію росії із забезпечення повного економічного контролю над білоруссю.

Документи також стосуються китайсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва. 

лукашенко висловлювався на підтримку розширення економічної присутності Китаю в білорусі в лютому минулого року, коли: "лукашенко активізував свої зусилля, щоб затримати поглинання білорусі росією через Союзну державу", пише ISW.

Раніше ISW писав, що ЗСУ готуються до контрнаступу.

Останні матеріали

Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти Кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання у Конгресі США
Політика
Корисні ідіоти чи агенти Кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання у Конгресі США
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Політика
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Переклад iPress – 01 березня 2023, 18:05
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Політика
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 березня 2023, 15:21
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Політика
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Переклад iPress – 01 березня 2023, 11:16
Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Політика
Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 15:58
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється