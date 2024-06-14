G7: росія завдала Україні збитків на суму понад $486 млрд і зобов'язана їх відшкодувати (оновлено)

Країни G7 уже понад рік ведуть дебати, чи можна конфіскувати російські активи, не підриваючи довіри до міжнародної фінансової системи

росія повинна покласти край своїй незаконній агресивній війні та заплатити за завдані нею збитки Україні. Наразі завдані збитки оцінюють в майже $500 мільярдів.

Про це сказано у спільному комюніке країн G7 після саміту в Італії.

Лідери G7 заявили, що російські активи залишаться заморожені доти, доки рф не припинить війну в Україні і не виплатить збитки Києву. Або ці кошти будуть передані Україні для відновлення.

За даними Світового банку, наразі сума завданих збитків Україні оцінюється в 486 мільярдів доларів. Однак з кожним днем ця сума збільшується.

"Неправильно, коли росія вирішує, чи буде і коли вона платити за збитки, завдані Україні. Зобов’язання росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди зрозумілі, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких росія змушена виконувати ці зобов’язання", - сказано у тексті заяви.

Після повномасштабного вторгнення росії Україна зазнала серйозних економічних втрат через руйнування інфраструктури, зменшення виробництва і експорту, а також втрати іноземних інвестицій.

Країни "Великої сімки" (G7) до кінця року нададуть Україні кредит на $50 млрд

Лідери країн "Великої сімки" зазначили, що, як і раніше, хочуть розвіяти думку про те, що час на боці Росії і вона зможе викликати економічний крах України.

"З метою підтримки поточних та майбутніх потреб України у зв'язку з тривалою обороною проти Росії, G7 запустить прискорені надзвичайні кредити (ERA) для України, щоб надати додаткове фінансування у розмірі приблизно 50 мільярдів доларів США до кінця року", - уточнюється в комюніке.

У документі уточнюється, що кредит погасять за рахунок майбутніх прибутку від заморожених російських активів у країнах Заходу.

Лідери G7 також підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими доти, доки росія не припинить свою агресію і не відшкодує завданих Україні збитків (до цього ЄС мав продовжувати заморозку активів окремим рішенням щорічно).

"Ми маємо намір розподіляти це фінансування через різні канали, які спрямовують кошти на військові, бюджетні та реконструкційні потреби України - у рамках наших відповідних правових систем та адміністративних вимог", - наголошується у комюніке.

Міністр фінансів України Сергій Марченко привітав рішення G7 щодо кредиту на 50 млрд доларів.

"Рішення лідерів G7 є потужним сигналом єдності демократичного світу. Росія має відчути ціну агресивної війни проти України та заплатити за свої протиправні дії", - зазначив чиновник.

За його словами, використання прибутку від заморожених активів - один із перших кроків.

"50 млрд доларів дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році та посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни", - додав міністр.