Китайські лідери уважно вивчають, як їхній союзник зміг підтримати військову економіку, попри караючі санкції – Bloomberg

Зусилля, спрямовані на покарання росії за її агресію, насправді дали Китаю цінні уроки про те, як вижити в конфлікті зі США та їхніми союзниками.

Від початку війни в Україні США стверджували, що рішучість Заходу буде пильно відстежуватися не лише росією, але й Китаєм. Це, безумовно, було правдою. Але Пекін, принаймні, може не отримувати меседжі, які має намір надсилати Вашингтон.

Зусилля, спрямовані на покарання росії за її агресію, насправді дали Китаю цінні уроки про те, як вижити в конфлікті зі США та їхніми союзниками. Китайські лідери уважно вивчають, як їхній союзник зміг підтримати військову економіку, попри караючі санкції. Тим часом вони прискорили кроки зі зміцнення економіки, плануючи досягти "абсолютної продовольчої безпеки" і технологічної самодостатності.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що ще важливіше, Китай став свідком того, як США, після початкових вагань, знову і знову ігнорували застереження владіміра путіна не надавати Україні дедалі новіші види озброєнь. Тепер Вашингтон дозволив Україні завдавати ударів по цілях на території росії ракетами, що постачаються американцями, попри погрози путіна відповісти тактичною ядерною зброєю.

"Президент Китаю Сі Цзіньпін, безсумнівно, бачить паралелі з тим, як Захід, на його думку, безцеремонно проігнорував застереження не втручатися в ситуацію на Тайвані. На думку Сі Цзіньпіна, США діють в Індо-Тихоокеанському регіоні так само необачно, як і в Європі", — вважає оглядач.

Наприклад, коли наприкінці квітня Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, він також надав Тайваню 1,9 мільярда доларів прямої військової допомоги — чого Вашингтон не робив відтоді, як у 1979 році закінчився офіційний пакт про безпеку з островом.

Крім того, військові альянси Вашингтона поблизу Китаю були суттєво модернізовані. США і Японія планують створити спільний командний центр для кращої координації військових операцій. На початку травня понад 16 тисяч солдатів США і Філіппін провели найбільші військові навчання в історії свого альянсу вздовж протоки Баші, стратегічного вузького місця на півдні Тайваню, через яке китайські військові кораблі повинні будуть проходити в разі можливої війни. США погодилися продати свої найсучасніші атомні підводні човни Австралії, яка може взяти участь у такій боротьбі.

"Проблема полягає в тому, що США і Китай мають принципово несумісні погляди на те, що викликає напруженість навколо Тайваню і як уникнути конфлікту. Замість того, щоб стримувати Пекін, Вашингтон своїми діями провокує ескалацію напруженості", — додає Пей.

Водночас Китай, можливо, вичерпує способи залякування США і Тайваню, не вдаючись до військових дій. Якщо він хоче продемонструвати свою рішучість і забезпечити дотримання своїх червоних ліній, Пекіну доведеться вдатися до все більш ризикованої тактики, включаючи відправку своїх безпілотників, військових літаків і військово-морських кораблів у територіальний повітряний простір і води Тайваню.

У міру розгортання цього замкнутого кола кожна зі сторін, ймовірно, виступатиме з більш жорсткими погрозами, навіть якщо страх виглядати слабкою і втратити довіру не дасть жодній з них можливості відступити.

Швидше за все, обидві сторони продовжуватимуть затягувати час доти, доки не опиняться в конфронтації, подібній до Карибської кризи. Оскільки червоні лінії, прокладені кожною стороною, втрачають довіру, рано чи пізно одна з них буде перетнута. Тоді або Пекін, або Вашингтон будуть змушені відступити, якщо хочуть уникнути великої війни.