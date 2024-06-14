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ПОЛІТИКА

Мішель просуває грецького прем'єра на посаду голови Єврокомісії, спробуючи завадити Урсулі фон дер Ляєн

14 червня 2024, 18:23
Мішель просуває грецького прем'єра на посаду голови Єврокомісії, спробуючи завадити Урсулі фон дер Ляєн
Шарль Мішель Фото:euplus.info
Більшість джерел, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що спроби Мішеля "насолити" фон дер Ляєн і зірвати її переобрання вже "підірвали довіру до нього".

Президент Європейської ради Шарль Мішель взявся просувати грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакіса на посаду голови Єврокомісії, аби завадити Урсулі фон дер Ляєн переобратися на другий термін. Сам Міцотакіс каже, що не має сумнівів у переобранні Урсули фон дер Ляєн і підтримує її.

Про це пише Politico з посиланням на п’ятьох європейських посадовців та дипломатів.

Вони запевняють, що в Мішеля є "ціла коробка з банановими шкірками, які він підкладає Урсулі, аби та послизнулася. Втім, ця коробка вже порожніє".

"У кращому випадку це створює незручності, у гіршому — дестабілізує", — сказав один із чиновників ЄС.

Також Шарль Мішель нібито почав просувати призначення данської прем’єрки Метте Фредеріксен, а не португальського експрем’єра Антоніу Кошту, якого називають дуже ймовірним кандидатом.

Один зі співрозмовників на захист Мішеля зауважив, що для нього є нормальною практикою перевіряти настрої, пропонуючи різні імена. Втім, більшість джерел, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що спроби Мішеля "насолити" фон дер Ляєн і зірвати її переобрання вже "підірвали довіру до нього".

Речниця Шарля Мішеля назвала чутки в медіа неправдою. "Президент консультувався з усіма лідерами індивідуально щодо призначень на топпосади. На цьому етапі він не називав конкретних імен", — заявила вона.

Мішель відповідає за політичну угоду між європейськими лідерами щодо призначення керівників Європейської комісії, Європейської ради, Європейського парламенту та підрозділу зовнішньої політики ЄС.

"У цьому процесі для Мішеля немає жодної ролі, крім головування", — сказав один з дипломатів ЄС.

Через кілька днів після виборів до Європейського парламенту між 27 главами держав і урядів виник консенсус щодо того, що фон дер Ляєн має отримати другий термін і що Кошта має стати новим президентом Європейської ради (поточна посада Мішеля). Хороші особисті стосунки між ними допомогли досягти консенсусу щодо їхніх кандидатур, особливо після багатьох років внутрішньої боротьби між Мішелем і фон дер Ляєн.

Незважаючи на це, Мішель продовжує висувати альтернативи фон дер Ляєн у своїх підготовчих розмовах з лідерами ЄС.

Раніше у переговорах з лідерами ЄС та їхніми помічниками президент Євроради Шарль Мішель запропонував не запрошувати главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн на зустріч 17 червня, під час якої глави держав та урядів обговорюватимуть найвищі посади в Євросоюзі.

ЄврокомісіяУрсула фон дер ЛяєнШарль Мішель

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