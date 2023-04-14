Угорщина може таємно дозволяти союзникам використовувати свій повітряний простір для переміщення зброї — Politico

У Будапешті та Загребі цього не прокоментували.

Не виключено, що Угорщина, попри невеликий кордон з Україною, дозволяла здійснювати авіаперевезення військової допомоги нам через свій повітряний простір. Щоправда, таємно, позаяк офіційно Будапешт обіцяв цього не робити.

Про це, посилаючись на витік секретних даних Пентагона, повідомляє Politico.

За даними ЗМІ, в одному з документів розповідалося про план, згідно з яким українські пілоти на переданих нам гелікоптерах Мі-8 з Хорватії повинні були перелітати через повітряних простір Угорщини. Якщо це виявиться правдою, то підтвердиться, що проросійськи Будапешт насправді бере участь в транзиті зброї Україні.

"Ці дані спростовують попередню інформацію про те, що гелікоптери доставлятимуться до Польщі", - пише Politico.

Нагадаємо, проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною", фактично цитуючи слово в слово антиукраїнські тези Дмитра Медведєва.