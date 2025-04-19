Угорщина проводить опитування щодо вступу України до ЄС і закликає голосувати проти

Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу 28 лютого 2022 року.

Угорський уряд розпочав розсилку бюлетенів для так званої національної консультації, у межах якої громадян запитують про їхню позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Питання у бюлетені звучить просто: "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" — з варіантами відповіді "Так / Ні".

Про це йдеться на сайті угорського уряду.

Однак разом із опитувальником надсилається і супровідний лист, у якому влада прямо закликає громадян виступити проти євроінтеграції України. У документі зазначається, що вступ України нібито завдасть шкоди угорській економіці, загрожуватиме безпеці країни, пенсійному забезпеченню та ринку праці. Зокрема, в уряді заявили, що членство України в ЄС "коштуватиме кожній угорській сім’ї сотні тисяч форинтів на рік", а також "позбавить фермерів субсидій".

Окремо вказано, що українські працівники нібито витіснять угорців із робочих місць, а мільйони українських пенсіонерів претендуватимуть на угорські соціальні виплати. Будапешт також стверджує, що Україна "була центром торгівлі наркотиками та організованої злочинності у Східній Європі", і у випадку її вступу до ЄС це може загрожувати всій Європі.

Повернути заповнені бюлетені громадяни мають до 20 червня 2025 року.

Як пише Politico, результати таких консультацій юридичної сили не мають, однак використовуються урядом прем’єра Віктора Орбана для легітимізації власної позиції щодо спірних питань.

Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу 28 лютого 2022 року — через чотири дні після повномасштабного російського вторгнення. У червні того ж року Україна отримала статус кандидата, а в 2023 році офіційно розпочала переговори про членство.

Європейські процедури приєднання різняться: для Фінляндії процес тривав три роки, для Польщі — десять. Усе залежить від готовності країни впроваджувати необхідні реформи та відповідати європейським стандартам.

Сьогодні Україна має конкретний перелік вимог від ЄС і доступ до фінансових фондів для проведення реформ. Швидкість вступу до Євросоюзу тепер повністю залежить від української влади та темпів змін у країні.