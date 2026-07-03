Угорщина розблокувала перший етап переговорів про вступ України до ЄС

Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові.

У переговорах щодо вступу України до ЄС досягнуто першого серйозного прориву після тривалого блокування з боку Будапешта. Угорська влада погодилася розпочати процедуру відкриття однієї з переговорних зон.

Про це повідомляє RMF24.

Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові, що запускає процедуру відкриття шостої переговорної зони, яка охоплює спільну зовнішню та безпекову політику, торговельну політику та відносини з третіми країнами. Це перша з п'яти сфер переговорів, які Угорщина заблокувала наприкінці червня, відмовляючись надсилати офіційні листи до Києва та Кишинева.

Водночас надсилання листа є лише першим кроком у тривалій процедурі. Далі Україна та Молдова представлять свої офіційні позиції, Єврокомісія підготує проєкти спільних переговорних позицій, які мають одностайно підтримати всі держави-члени ЄС. Якщо всі етапи пройдуть без затримок, офіційне відкриття шостої переговорної зони відбудеться 14 липня під час зустрічі міністрів європейських справ країн ЄС.

Попри частковий компроміс, Угорщина все ще відмовляється розпочати процедуру щодо решти чотирьох заблокованих сфер, через що заклик Зеленського відкрити всі переговорні блоки протягом липня не буде виконано. Наразі формально відкритою залишається лише сфера фундаментальних цінностей. Крім того, у Брюсселі загалом немає консенсусу щодо одночасного прискорення процесу – більшість країн, включно з Польщею, виступають за поступовий і поетапний підхід.

Нагадаємо, в Офісі президента України пояснили, що наразі немає вагомих підстав вважати, що польська влада може застосувати право вето для блокування євроінтеграції України, а українська сторона виконала всі необхідні умови для відкриття нових переговорних блоків.