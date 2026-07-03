Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина розблокувала перший етап переговорів про вступ України до ЄС

03 липня 2026, 21:51
Угорщина розблокувала перший етап переговорів про вступ України до ЄС
Фото: з відкритих джерел
Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові.

У переговорах щодо вступу України до ЄС досягнуто першого серйозного прориву після тривалого блокування з боку Будапешта. Угорська влада погодилася розпочати процедуру відкриття однієї з переговорних зон.

Про це повідомляє RMF24.

Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові, що запускає процедуру відкриття шостої переговорної зони, яка охоплює спільну зовнішню та безпекову політику, торговельну політику та відносини з третіми країнами. Це перша з п'яти сфер переговорів, які Угорщина заблокувала наприкінці червня, відмовляючись надсилати офіційні листи до Києва та Кишинева.

Водночас надсилання листа є лише першим кроком у тривалій процедурі. Далі Україна та Молдова представлять свої офіційні позиції, Єврокомісія підготує проєкти спільних переговорних позицій, які мають одностайно підтримати всі держави-члени ЄС. Якщо всі етапи пройдуть без затримок, офіційне відкриття шостої переговорної зони відбудеться 14 липня під час зустрічі міністрів європейських справ країн ЄС.

Попри частковий компроміс, Угорщина все ще відмовляється розпочати процедуру щодо решти чотирьох заблокованих сфер, через що заклик Зеленського відкрити всі переговорні блоки протягом липня не буде виконано. Наразі формально відкритою залишається лише сфера фундаментальних цінностей. Крім того, у Брюсселі загалом немає консенсусу щодо одночасного прискорення процесу – більшість країн, включно з Польщею, виступають за поступовий і поетапний підхід.

Нагадаємо, в Офісі президента України пояснили, що наразі немає вагомих підстав вважати, що польська влада може застосувати право вето для блокування євроінтеграції України, а українська сторона виконала всі необхідні умови для відкриття нових переговорних блоків.

УгорщинаМолдоваЄвросоюз

Останні матеріали

Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 02 липня 2026, 08:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється