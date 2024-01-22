Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні від ЄС – Bloomberg

За словами журналістів, Угорщина не підтримує оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, в рамках якого державам-членам відшкодовують вартість зброї, яку вони відправляють Україні.

Угорщина виступає проти пропозиції створити новий фонд у Європейському Союзі для надійнішої доставки військової допомоги Україні.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі європейських дипломатів у Брюсселі, пише Bloomberg.

За словами журналістів, коментарі угорського міністра підтвердили обструкціонізм Будапешта щодо Києва, який намагається зберегти підтримку Заходу для фінансування захисту від російської агресії.

У матеріалі йдеться, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро (54,5 мільярда доларів США) на саміті ЄС ще минулого місяця.

Повідомляється, що Угорщина не підтримує оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, в рамках якого державам-членам відшкодовується вартість зброї, яку вони відправляють Україні.

Журналісти зазначили, що Угорщина, яку очолює найбільш дружній до росії уряд у ЄС, послідовно відмовляється від постачання зброї Україні. Наразі вона блокує виплату останнього траншу в розмірі 500 мільйонів євро.

Сіярто сказав, що це питання буде обговорюватися на зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою 29 січня. Угорщина розгляне можливість зняття блокади, якщо Україна запропонує "гарантії" того, що угорські компанії не будуть додані до її списку міжнародних спонсорів війни.