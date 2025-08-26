Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина знову погрожує Україні припинити поставки енергоносіїв

26 серпня 2025, 14:55
Угорщина знову погрожує Україні припинити поставки енергоносіїв
Фото: з відкритих джерел
13 і 18 серпня ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба"
У МЗС Угорщини знову погрожують Україні зупинити поставки енергоносіїв, але не роблять це, нібито шкодуючи українських дітей.
 
Про це йдеться в інтерв'ю глави МЗС Угорщини Петера Сійярто.
 
"З Угорщини в Україну поставляється кілька видів енергоносіїв. Серед них особливо вирізняється електроенергія, на яку щомісяця припадає від 30% до 40% українського імпорту. Давайте замислимося, чого це призведе, якщо, скажімо, 30-40% імпорту електроенергії в країну припиниться, які наслідки це матиме?", - заявив Сійярто.
 
За словами глави МЗС Угорщини, енергопостачання країни нібито позначається не на уряді, не на прем'єр-міністрі, не на міністрах, а на людях, сім'ях та дітях, які живуть у цій країні.
 
"Ми не хочемо, щоб в українській квартирі, де живуть маленькі діти, не було опалення, бо ці маленькі діти не можуть відповідати за те, як поводиться колишній актор, а нині їхній президент", - додав Сійярто.
