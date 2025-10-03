Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна чекає від Європи рішень щодо "репарацій" із російських активів – WP

03 жовтня 2025, 15:07
Україна чекає від Європи рішень щодо
Саміт ЄС досяг лише обмеженого прогресу у питанні доступу Києва до заморожених російських коштів.

Відсотки з російських суверенних активів, заморожених у брюссельській розрахунковій палаті Euroclear, наразі залишаються одним із головних джерел виживання України.

Втім, як пише The Washington Post, цього буде явно недостатньо, якщо війна росії проти України затягнеться. За оцінкою МВФ, щоб утримати економіку на плаву, Києву до 2027 року знадобиться близько 65 млрд доларів. Єдиним реалістичним варіантом називають використання самих російських активів, які залишаються заблокованими у європейських банках.

Тривалий час ця тема була "забороненою" через побоювання Заходу створити прецедент, який міг би налякати інвесторів або дозволити росії відсудити кошти. Проте останні тижні ситуація змінилася — вплинули провокації рф проти НАТО та відмова владіміра путіна виконати заклики Дональда Трампа припинити агресію.

Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висунув компроміс: ЄС може «позичити» Україні 164 млрд доларів, заморожених у Euroclear, у вигляді безвідсоткової позики. Київ мав би їх повертати лише у разі виплати росією репарацій. Якщо ж кремль відмовиться, відповідальність залишиться на ньому, а не на європейських структурах.

Ця ідея стала темою обговорення на саміті ЄС у Копенгагені, де був присутній і президент України Володимир Зеленський. Однак після кулуарних дискусій лідери обмежилися лише заявами про "рішучість" підтримувати Київ. Остаточне рішення відклали до наступного засідання Ради ЄС, яке відбудеться 23–24 жовтня.

"Тепер на черзі Європейський Союз", — наголосив президент Європейської ради Антоніу Кошта. За його словами, ухвалення рішення буде значно складнішим, ніж дозвіл на використання відсотків від заморожених активів, на який у 2024 році пішли місяці переговорів.

Тим часом США, які торік активно брали участь у дискусіях щодо російських активів, фактично відійшли від процесу. Тож нині саме Європа має знайти вихід із бюрократичного глухого кута, аби довести серйозність своїх намірів.

війнаВладімір ПутінЄвросоюзрепараціїзаморожені активи рф

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється