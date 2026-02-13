Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна допомагає модернізувати ракети для Patriot на основі даних про атаки рф

13 лютого 2026, 14:51
Україна допомагає модернізувати ракети для Patriot на основі даних про атаки рф
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Українські батареї MIM-104 Patriot залишаються найефективнішим захистом від російських балістичних ракет.

Україна передає виробникам американських перехоплювачів Patriot інформацію про атаки росії, щоб удосконалити їхні ракети PAC-3. росія комбінує балістичні та крилаті ракети, змінюючи траєкторії та використовуючи "хибні" запуски, щоб заплутати українську протиповітряну оборону.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтервʼю Business Insider. Він охарактеризував ці дії як "гонка технологій": Україна та росія намагаються здобути вирішальну перевагу як на полі бою, так і поза ним.

Українські батареї MIM-104 Patriot залишаються найефективнішим захистом від російських балістичних ракет, однак їхньої кількості все ще недостатньо, а кожен перехоплювач PAC-3 коштує 3,7 мільйона доларів.

Lockheed Martin, виробник PAC-3, не коментує роботу з іноземними військовими, але підтвердив, що прискорює модернізацію своїх перехоплювачів і нарощує виробництво для протидії новим загрозам. США та європейські партнери надали Україні значну допомогу, зокрема через ініціативу НАТО "Перелік пріоритетних вимог України" (PURL), яка дозволяє союзникам постачати озброєння з арсеналів США.

За словами Чернєва, росія також використовує безпілотники та "пусті" ракети для виснаження українських батарей, а системи з кінцевою маневреністю, як "Іскандер" та "Кинжал", ускладнюють перехоплення. Українські чиновники наголошують, що системи ППО та ракети-перехоплювачі залишаються найважливішим обладнанням, яке Київ потребує від Заходу для захисту від російських атак.

Результатом обміну розвідданими та модернізації PAC-3 має стати підвищення ефективності перехоплювачів, здатних протидіяти комбінованим атакам росії та забезпечити надійний захист української території.

війнаPatriotросія окупанти

Останні матеріали

Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється