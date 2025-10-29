Україна досі не отримала далекобійні ракети для західних винищувачів – Defense Express

Зазначається, що найбільш далекобійна ракета "повітря-повітря" для західних літаків — Meteor від європейського MBDA.

Попри обіцянки партнерів, Україна досі не отримала далекобійну ракету "повітря-повітря", яка могла б змінити ситуацію в небі.

Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що найбільш далекобійна ракета "повітря-повітря" для західних літаків — Meteor від європейського MBDA, але її застосування вимагає не тільки сумісного винищувача.

Україна досі не отримала ракету з потрібною дальністю — за домовленостями з Францією вдалося просунутися тільки щодо MICA з дальністю близько 80 км, уточнює видання.

Коло кандидатів невелике, зазначають експерти, це:

останні версії американських AIM-120 AMRAAM (версії C-8 і D-3);

європейський Meteor від MBDA.

За більшістю відкритих джерел, AIM-120D-3 має дальність близько 160−180 км. Для AIM-120C-8 також фігурує дальність близько 160 км. Meteor же має офіційно заявлену дальність понад 200 км від виробника MBDA.

Поки що штатних носіїв Meteor на озброєнні Повітряних сил України немає. Ситуація має змінитися 2026 року з постачанням старих Gripen C/D — бажано разом із ракетами Meteor.

Крім того, за даними видання, Україні критично бажано отримати заявлені літаки ДРЛО Saab 340 AEW&C — саме вони можуть забезпечити автоматизоване цілевказівку для Gripen. Без ДРЛО пуск далекобійної ракети в реальних боях виявиться набагато менш ефективним.

Таким чином, проблема не зводиться лише до наявності однієї ракети — для повноцінного розкриття потенціалу далекобійних систем "повітря-повітря" Україні потрібна і відповідна авіаційна платформа, і ефективне цілевказання від ДРЛО.