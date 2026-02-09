Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна і Франція запускають спільне виробництво озброєння

09 лютого 2026, 15:06
Україна і Франція запускають спільне виробництво озброєння
Фото: з вільного доступу
Сторони підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території обох країн.

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території обох держав.

Про це Федоров написав у Telegram-каналі.

За словами міністра, документ відкриває можливості для реалізації масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу України та Франції.

Основний фокус співпраці буде зосереджений на розробці інноваційних систем радіоелектронної боротьби за участі урядів і оборонних компаній обох країн.

Федоров також зазначив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні французьких систем протиповітряної оборони SAMP/T, Mistral і Crotale, а також боєприпасів до них. Окрему увагу сторони приділили питанню модернізації комплексу SAMP/T з метою підвищення його ефективності у протидії балістичним загрозам.

Крім того, під час переговорів обговорювалося фінансування спільних оборонних проєктів, зокрема за рахунок програми SAFE Європейського Союзу.

Зранку ми також писали, що Франція передасть Україні Mirage 2000 та ракети AASM Hammer.

 

УкраїнаФранціязброя

Останні матеріали

Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атаку ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атаку ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється