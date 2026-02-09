Україна і Франція запускають спільне виробництво озброєння

Сторони підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території обох країн.

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території обох держав.

Про це Федоров написав у Telegram-каналі.

За словами міністра, документ відкриває можливості для реалізації масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу України та Франції.

Основний фокус співпраці буде зосереджений на розробці інноваційних систем радіоелектронної боротьби за участі урядів і оборонних компаній обох країн.

Федоров також зазначив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні французьких систем протиповітряної оборони SAMP/T, Mistral і Crotale, а також боєприпасів до них. Окрему увагу сторони приділили питанню модернізації комплексу SAMP/T з метою підвищення його ефективності у протидії балістичним загрозам.

Крім того, під час переговорів обговорювалося фінансування спільних оборонних проєктів, зокрема за рахунок програми SAFE Європейського Союзу.

Зранку ми також писали, що Франція передасть Україні Mirage 2000 та ракети AASM Hammer.