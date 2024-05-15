Україна і росія у певний момент можуть заморозити війну за корейським сценарієм – NYT

путін набирає достатню силу, щоб змінити траєкторію війни, пишуть журналісти.

Адміністрація Джо Байдена все більше стурбована тим, що путін набирає достатню силу, щоб змінити траєкторію війни і, можливо, повернути назад колись похмурі перспективи. Обидві сторони можуть нарешті перейти до переговорного припинення вогню і заморозити війну за корейським сценарієм.

Про це пише The New York Times з посиланням на опитаних на умовах анонімності західних офіційний осіб.

"В адміністрації Байдена зростає розуміння того, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними, оскільки в якийсь момент обидві сторони можуть нарешті перейти до переговорного припинення вогню, перемир'я, подібного до того, яке поклало край активним бойовим діям у Кореї в 1953 році, або просто до замороженого конфлікту", – пишуть автори.

Зазначається, що російські війська розпочали новий наступ поблизу другого за величиною міста країни, Харкова, змусивши Україну відволікти свої і без того виснажені війська на захист території. А багатомісячні дебати у Вашингтоні щодо того, чи надавати Україні пакет озброєнь і боєприпасів, створили прогалину, якою явно скористалася росія.

За словами журналістів, американські посадовці висловлюють упевненість, що багато з цих російських успіхів можна буде повернути назад, щойно буде повністю відкрито потік нових озброєнь, найімовірніше, десь у липні. Але вони не наважуються прогнозувати, де будуть проходити бойові дії через кілька місяців або навіть років.

Американські офіційні особи кажуть, що президент Байден продовжує відкидати пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про те, що розгортання західних військ в Україні може бути необхідним.

"У приватних розмовах деякі помічники президента Байдена побоюються, що так само, як США винесли ключові уроки з війни – про технології, які працюють, і ті, які не працюють, – так само зробив і путін. І їх найбільше непокоїть те, що в міру того, як росія замінює зброю, знищену за перші 27 місяців війни путін може відновити свої позиції саме тоді, коли Байден готується зустрітися зі своїми найближчими союзниками на зустрічі Групи семи в Італії наступного місяця. Неясно, чи зможе Байден повторити заяву, яку він зробив у Фінляндії минулого літа, про те, що путін "вже програв цю війну", – пише видання.

Деякі ветерани серійних конфронтацій путіна не здивовані таким поворотом подій. Стівен Хедлі, радник з національної безпеки при президенті Джорджі Буші-молодшому, зазначив, що "росія часто починає свої війни погано, а закінчує сильно". Численні фактори допомагають російським військовим просуватися вперед. Через затримку американського фінансування росія змогла досягти величезної артилерійської переваги над Україною. Нестача боєприпасів для протиповітряної оборони також дозволила росії більш безкарно використовувати свою повітряну міць.

Затримка з американськими поставками супроводжується такою ж тривалою затримкою з боку України в ухваленні закону про мобілізацію, щоб залучити до війська більше молодих солдатів, вказують автори.

Але всі ці російські переваги не триватимуть нескінченно довго, і російські війська, ймовірно, зроблять наступ цього літа, вважає Майкл Кофман, експерт з питань росії в Фонді Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні.

"У 2024 році російські військові матимуть матеріальну перевагу і стратегічну ініціативу, хоча вона може і не виявитися вирішальною. Цей рік є вікном можливостей для росії. Але якщо російські військові не зможуть перетворити ці переваги на перемоги на полі бою і згенерувати імпульс, існує велика ймовірність того, що це вікно почне закриватися, коли ми увійдемо в 2025 рік", – заявив Кофман.

Деякі зовнішні експерти застерігають, що справжня стратегічна мета росії в захопленні території навколо Харкова полягає в тому, щоб змусити українські війська передислокуватися на укріплення міста, послабивши лінію фронту в інших місцях. Це може створити можливість для чергового російського наступу в червні на Донбасі.

Журналісти підкреслюють, що ситуація частково залежить, наскільки успішним буде Володимир Зеленський у зусиллях знайти нові війська для заміни втомлених, часто деморалізованих сил. Сполучені Штати також намагаються посилити технічні консультації з Києвом, сподіваючись протистояти російському технологічному прогресу.

"Звичайно, ці переваги на полі бою ефемерні, і через 18 місяців війна може виглядати так само інакше, як і 18 місяців тому", – зазначають журналісти, не виключаючи, що це може підштовхнути країни до замороження конфлікту.