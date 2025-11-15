Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна може вступити до ЄС на початку 2030-х – Сікорський

15 листопада 2025, 19:19
Україна може вступити до ЄС на початку 2030-х – Сікорський
Фото: polradio.pl
За словами Сікорського, попри блокування з боку Угорщини, Україна вже пройшла важливий етап - отримала статус країни-кандидата.
Україна має шанс приєднатися до Європейського Союзу на початку 2030-х років
 
Про це заявив віцепрем’єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Polsat News.
 
За словами Сікорського, попри блокування з боку Угорщини, Україна вже пройшла важливий етап - отримала статус країни-кандидата.
 
"Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття", - оцінив він.
 
Водночас Сікорський підкреслив, що ключовою умовою вступу України до Євросоюзу залишається боротьба з корупцією.
 
"Якщо Україна буде терпіти корупцію, то до Європейського Союзу вона не вступить. ЄС вимагає чесності, дотримання процедур", - каже він.
 
Політик додав, що нинішні корупційні скандали в Україні є серйозним сигналом, який Київ повинен врахувати на шляху до європейської інтеграції.

 

війна в УкраїніСікорськийросія окупанти

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється