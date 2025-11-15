Україна може вступити до ЄС на початку 2030-х – Сікорський

Україна має шанс приєднатися до Європейського Союзу на початку 2030-х років

Про це заявив віцепрем’єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Polsat News.

За словами Сікорського, попри блокування з боку Угорщини, Україна вже пройшла важливий етап - отримала статус країни-кандидата.

"Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття", - оцінив він.

Водночас Сікорський підкреслив, що ключовою умовою вступу України до Євросоюзу залишається боротьба з корупцією.

"Якщо Україна буде терпіти корупцію, то до Європейського Союзу вона не вступить. ЄС вимагає чесності, дотримання процедур", - каже він.

Політик додав, що нинішні корупційні скандали в Україні є серйозним сигналом, який Київ повинен врахувати на шляху до європейської інтеграції.