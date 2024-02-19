Україна не впоралась з мосованими атаками в Авдіївці – CNN

Просування росіян по руїнам Авдіївки було лише питанням часу.

Українські війська були у значно меншій за чисельністю силі і зброї, та зазнавали щоденних нападів з жовтня минулого року, повідомляє CNN.

Місто, яке було на лінії фронту після того, як підтримувані росією сепаратисти почали повстання проти Києва навесні 2014 року.

Проте росіяни зазнали величезних втрат у людях і техніці з початку нападу на Авдіївку, де жило порядка 1000 мирних жителів, незважаючи на постійні спроби донецької влади переконати їх покинути місто.

В грудні офіційні особи США підрахували, що лише за кілька тижнів російські військові зазнали понад 13 000 втрат на напрямку Авдіївка-Новопавлівка.

російська армія почали штурм міста з важкою бронетехнікою, але зазнали великих втрат, зокрема завдяки влучним атакам українських безпілотників. Нещодавно вони змінили тактику, відправивши десятки невеликих загонів піхоти в місто, щоб битися впритул.

В кінці року українські військові визнали, що концентрація російських сил зрештою переважить.

Тодішній Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що противник має можливість зосередити свої сили, включно з артилерією та авіацією, на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, щоб через два-три місяці Авдіївку спіткала така ж доля, як і Бахмут, який остаточно впав навесні.

В кінці тижня заступник командира 3-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Максим Жорин заявив, що його бійці переважали чисельно 15 до одного і що росіяни направили в бій сім бригад загальною чисельністю близько 15 000 чоловік. Зрештою, маса російських сил разом із їхньою перевагою в повітрі залишила оборону міста неспроможною і загрожувала оточити українські бригади, які все ще обороняли його.

Новий головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський віддав наказ про відхід, і, за даними Інституту вивчення війни: "триваючий граничний темп російського просування в Авдіївку та навколо неї свідчить про те, що українські сили наразі здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки. ."

Відхід українців на більш сприятливі оборонні рубежі, схоже, обійшовся дорогою ціною, оскільки російські частини замінували деякі шляхи.

В ISW попередили, що українським силам, можливо, доведеться стабілізувати лінію фронту шляхом контратаки в районі, де російські сили намагаються замкнути оточення українських сил в Авдіївці, щоб провести впорядкований відхід.

Американські журналісти назвали чотири головні проблеми, які стоять перед українською армією.

Вже є ознаки того, що не всі українські підрозділи змогли вирватися з петлі, що постійно затягувалася.

Командир угруповання "Таврія", яке оборонялося в цьому районі, Олександр Тарнавський заявив, що відхід здійснювався згідно з розробленим планом, проте на завершальному етапі операції низка українських військовослужбовців потрапила в полон. тиск переважаючих сил противника.

Українці сподіваються, що їхній відхід на більш оборотоздатні і вже підготовлені позиції зупинить наступ росіян, оскільки, на думку ISW, вони, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вирішать атакувати ці українські позиції на відкритих полях.

Незважаючи на це, як зізнався Жорін у суботу, загальна ситуація в цьому районі складна, і попереду нас чекають дуже важкі битви.

Є й інші райони Донецької і Харківської областей, де українські сили зазнають тиску. Нещодавно росіяни досягли поступових успіхів навколо Мар’їнки, на південь від Авдіївки. Вони успадковують міські пустки в тому, що стало жахливою битвою на виснаження, але Міністерство оборони рф може похвалити такі операції як прогрес із наближенням президентських виборів.

В Авдіївці є військові паралелі з втратою Бахмуту минулого року, коли українці трималися за частину міста, щоб завдати якомога більше втрат російським атакуючим підрозділам, навіть якщо самі зазнали великих втрат.

Президент Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу: "З жовтня вони атакували цю бідну Авдіївку з усім озброєнням, з усією силою, яка у них була, з тисячами своїх солдатів, які загинули, десятки, десятки тисяч. Ось чого досягла росія. Це виснаження їхньої армії. І я вважаю, що це те завдання, яке наші військові виконують щодня і рятують наші життя".

Український президент додав, що на кожного українського військового, який втратив в Авдіївці та навколо неї, загинуло сім росіян. Він також повторив тезу про те, що російські авіаудари завдавали по українських захисниках за бажанням, і закликав союзників України "розблокувати небо".

В п'ятницю один командир в Авдіївці заявив, що його війська зазнали 60 авіаударів за попередні 24 години.

Набагато більшою проблемою для України є те, що вона захищає лінію фронту протяжністю 1000 кілометрів із хронічною нестачею артилерійських снарядів та інших боєприпасів, адєе пакет військової допомоги США на суму 60 мільярдів доларів США затримується в Конгресі з грудня, а Європа намагається надіслати обіцяне.

Крім того, кращі підрозділи України воюють майже безперервно протягом двох років, тоді як рф мобілізувала додатково 300 000 військових, щоб збільшити свою чисельну перевагу. Українці швидко адаптуються до нової позиції активної оборони, яка продовжить знекровлювати російські сили. Але вони можуть виграти битву тут — і за лінією фронту — лише за допомогою кардинальних змін у технології та подальшого впровадження західного обладнання.

Прибуття бойових літаків F-16 має принаймні змінити терези, але ракетні системи дальнього радіусу дії, щоб вразити російський тил, також є гострою потребою, і багато західних урядів з обережністю ставляться до їх надання.