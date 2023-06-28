Україна отримала понад 300 тонн енергообладнання від п'яти країн Європи

Країни-партнери продовжують передавати Україні гуманітарні вантажі з енергетичним обладнанням.

Україна вже отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни. За останні кілька тижнів надійшла допомога з п'яти країн Європи.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Країни-партнери продовжують передавати Україні гуманітарні вантажі з енергетичним обладнанням. За останні кілька тижнів надійшла допомога з Нідерландів, Польщі, Фінляндії, Норвегії, Швеції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що починаючи з березня 2022 року, Україна отримала понад 8 тисяч тонн гуманітарного обладнання з 31 країни світу. Відповідне устаткування Міненерго передає енергетикам для проведення відновлювальних і ремонтних робіт на об’єктах, які зазнали російських атак.

Черговий гуманітарний вантаж із Польщі загальною вагою близько 20 тонн мав у своєму складі три стаціонарні дизельні генератори Carteppillar з комплектувальними. Вони вже передані для потреб КП "Київтеплоенерго";

АТ "Харківгаз" отримало надані Фінляндією, Норвегією та Польщею 12 тонн допомоги, до якої увійшли генератори потужністю від 40 кВт до 70 кВт, спецодяг та ручний електроінструмент;

Для АТ "Донбасенерго" передано комплектувальні частини для роз'єднувачів загальною вагою близько 20 тонн, які Україні надала Швеція.

У Міненерго зауважили, що значну допомогу Україна отримує і від Нідерландів. Протягом останніх тижнів з цієї країни надійшло 16 вантажів з електричним кабелем та силовими трансформаторами вагою понад 293 тонни.

Серед наданого обладнання - трансформатори струму та напруги, автоматичні вимикачі, роз’єднувачі, заземлювачі, арматура для повітряних ліній та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що завдяки наданій допомозі енергетики, зокрема, Україна витримала виклики минулої зими. Нині країна використовує міжнародну допомогу у вигляді енергетичного обладнання у межах підготовки до наступного опалювального сезону.

Цієї зими російські окупанти вдались до масштабних ударів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії.

Екстрені відключення відбувались тоді, коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж це передбачено графіком.