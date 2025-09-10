Транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку рф

Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС – €1 млрд у межах програми ERA Loans.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку рф.

“Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації”, – написала Свириденко.

Свириденко подякувала голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс за "‎лідерство й непохитність"‎.

"‎Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України"‎, – додала українська прем'єрка.