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ПОЛІТИКА

Україна отримує від США більше ракет Stinger у ключовий момент – Forbes

24 березня 2024, 13:58
Україна отримує від США більше ракет Stinger у ключовий момент – Forbes
Джерело: .wikipedia
В України скорочуються запаси ракет Stinger.

12 березня США оголосили про пакет допомоги Україні на $300 мільйонів. Цей пакет допомоги складається насамперед із боєприпасів, які вкрай потрібні Україні, зокрема зенітних ракет Stinger класу "земля-повітря".

Як пише Forbes, терміни доставки цієї допомоги є критично важливими, оскільки росія почала активно просуватися за підтримки авіації. Українці повинні мати можливість збивати російські літаки, зокрема ракетами Stinger.

FIM-92 Stinger, розроблений компанією General Dynamics, є невід’ємною частиною військового арсеналу США з 1981 року. Ця система є основним продуктом для військових у всьому світі. У цих ракетах використовують інфрачервону систему наведення, яка відстежує тепло двигуна літака, що дозволяє їм з високою точністю наводити цілі. Хоча сучасні літаки можуть застосувати контрзаходи, щоб порушити роботу систем наведення ракети, ці заходи лише частково ефективні через складність маскування великої теплової сигнатури від двигуна.

Ще однією перевагою ракети Stinger є мобільність. Ракета міститься в пусковій трубі довжиною 1,5 м, а повна збірка важить приблизно 15 кг. Один солдат може носити його по полю бою та запускати в літак противника.

В України скорочуються запаси ракет Stinger. До війни США, Нідерланди, Італія, Латвія, Литва та Німеччина відправили в Україну понад 2000 ракет Stinger. Україна отримала додаткові ракети Stinger у низці наступних пакетів допомоги. Їх широко використовували на полі бою.

Хоча Україна має інші, більш досконалі системи протиповітряної оборони, ракети Stinger відіграють ще одну ключову роль - вони переносні та вимагають мінімальної підготовки. Таким чином, їх можна розсіяти по полю бою. Крім того, солдата, який несе ракету Stinger, набагато важче виявити та націлитися на нього.

Запаси ракет Stinger ще більше зменшуються через збільшення російських авіаційних операцій протягом останніх місяців. Хоча проект Oryxspioenkop повідомив, що з початку року було знищено лише шість російських літаків і один гелікоптер, українці заявили про набагато більші цифри, зокрема те, що вони збили одинадцять російських літаків за 11 днів у лютому. Втім, росіяни мають ще велику кількість літаків.

Посилення ролі російської авіації, ймовірно, пов’язане з мережею смуг загородження , включно з мінними полями, які українці розгорнули, щоб перешкодити російським сухопутним військам. Мінні поля посилено патрулюють українські безпілотники, які шукають окупантів під час спроб прориву та передають координати артилерії.

Щоб пройти мінні поля, окупанти повинні знешкодити або українські безпілотники, або артилерію. росіяни, схоже, вирішили націлитися саме не  українську артилерію за допомогою своїх літаків. Коли російські підрозділи наближаються до української смуги загороджень, їх супроводжує авіація, яка шукає та завдає ударів по артилерії. Україна планувала подібну стратегію під час невдалого контрнаступу у 2023 році. Тоді українцям не вистачало необхідної авіації.

"Постачання ракет "Стінгер" є критичним для українців у цей момент. Коли російські літаки надають безпосередню повітряну підтримку своїм наземним силам, вони особливо вразливі до цих ракет. Хоча більш досконалі російські літаки можуть мати контрзаходи, які зменшать ефективність ракети Stinger, вони все одно повинні маневрувати, щоб ухилитися від ракети земля-повітря. Під час виконання маневрів ухилення вони не зможуть націлити українські артилерійські системи, що тимчасово виводить їх з бою", - пише видання.

Зазначається, що у цій війні на виснаження успіх залежить від здатності прорвати смуги захисних перешкод противника. Щоб росіяни успішно прорвали українські смуги перешкод, їм потрібна безпосередня підтримка з повітря. Поповнивши запаси ракет Stinger, Україна потенційно може відновити контроль над своїм небом, що, у свою чергу, може зупинити наступ росії.

Stingerдопомога УкраїніСША

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