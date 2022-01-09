Україна передала ЄС документи для приєднання до "митного безвізу"
Україна 31 серпня передала ЄС необхідні ратифіковані документи для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Як йдеться у повідомленні, Україна вчора, 31 серпня, передала європейській стороні необхідні ратифіковані документи для приєднання до "митного безвізу".
За словами заступника міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрія Драганчука, з приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна виконає 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.
"Для отримання офіційного запрошення Україні потрібна була згода усіх 35-ти країн-учасниць конвенцій, а це: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія), Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія. І відповідне рішення було ухвалено", - пише ДМСУ.
Також повідомляється, що після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, український бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями, які має бізнес у 35-ти країнах Конвенції.
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