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Україна передала ЄС документи для приєднання до "митного безвізу"

З приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна виконає 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері
Україна передала ЄС документи для приєднання до "митного безвізу" Фото: vl.sfs.gov.ua

Україна 31 серпня передала ЄС необхідні ратифіковані документи для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Як йдеться у повідомленні, Україна вчора, 31 серпня, передала європейській стороні необхідні ратифіковані документи для приєднання до "митного безвізу".

"31 серпня 2022 р., українська сторона передала європейській стороні необхідні інструменти для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Днем раніше Верховна Рада України ратифікувала конвенції, а Президент підписав відповідні закони", - пише ДМСУ.
 

За словами заступника міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрія Драганчука, з приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна виконає 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

"Для отримання офіційного запрошення Україні потрібна була згода усіх 35-ти країн-учасниць конвенцій, а це: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія), Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія. І відповідне рішення було ухвалено", - пише ДМСУ.

Також повідомляється, що після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, український бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями, які має бізнес у 35-ти країнах Конвенції.

“Політичне рішення 35 країн запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту є оцінкою зусиль України та визнанням великого прогресу, досягнутого для запровадження процедури спільного транзиту. Це спонукає Євросоюз продовжувати допомогу на митному напрямку”, - зазначив міжнародний експерт з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні Вітяніс Алішаускас.
 

 

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01 09 2022 11:19
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