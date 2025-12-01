Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін дозволив безвізовий в’їзд до росії для туристів і бізнесменів з Китаю

01 грудня 2025, 16:37
путін дозволив безвізовий в’їзд до росії для туристів і бізнесменів з Китаю
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
Нові правила не поширюються на трудових мігрантів, студентів та працівників логістики.

Президент рф Володимир путін підписав указ, який дозволяє багатьом категоріям громадян Китаю в’їжджати до росії без візи на термін до 30 днів. 

До переліку входять туристи, бізнесмени, науковці, митці та спортсмени, пише агенція Reuters.

Указ не стосується трудових мігрантів, студентів, які проживають у росії довгостроково, а також працівників у сфері логістики та транспорту.

В агентстві нагадали, що кілька днів до вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про стратегічне партнерство "без обмежень"Відтоді Москва значною мірою покладається на імпорт із Китаю для пом’якшення впливу західних санкцій.

Згідно з указом, рішення путіна відображає крок Китаю щодо надання безвізового режиму для багатьох категорій громадян посії.

Нові правила будуть чинними до 14 вересня 2026 року.

 
