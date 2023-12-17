Україна пережила жахливий тиждень через США і Євросоюз – CNN

Видання назвало поведінку США щодо України приголомшуючим провалом американської зовнішньої політики, наслідки якого відгукнуться в найближчі десятиліття.

Про це йдеться в матеріалі американського видання CNN.

У президента Володимира Зеленського був справді жахливий тиждень. Хоча його команда проголосила перемогу після рішення про початок переговорів про вступ до ЄС, але для фактичного членства війна повинна закінчитися перемогою Києва. Але жодна з цих речей наразі не гарантована.

"Замість цього Зеленський повинен сміливо поглянути на дві термінові фінансові катастрофи за чотири дні. "Рішення Угорщини накласти вето на військову допомогу ЄС Україні на суму $55 млрд. Офіційні особи ЄС запевнили, що на початку січня це питання буде позитивно проголосоване", - пише видання.

В матеріалі йдеться про візит Зеленського в США, в ході якого він просив допомогти Україні. Навіть якщо Вашингтону вдасться відновити фінансування на початку 2024 року, це вже завдасть шкоди Україні.

На думку CNN, це приголомшливий провал американської зовнішньої політики, наслідки якого відгукнуться в найближчі десятиліття. Ніколи ще... на карту не було поставлено так багато.

Тепер майбутній виклик - ймовірність того, що Україна може зіткнутися з росією без підтримки НАТО - тисне на уми тих, кому слід зосередитися на майбутніх зимових боях.

"Відсутність грошей США і ЄС – або одного з них – цілком ймовірно означає, що велика частина України потрапить під російську окупацію в найближчі два роки. Це поставило б російські збройні сили прямо до кордонів НАТО, що негайно стало б проблемою Вашингтона. Чому? Тому що за межами договору НАТО про взаємну оборону, на чисто практичному рівні, безпечні і вільні демократії в Європі є ключовими торговими партнерами Америки і основою глобальної ваги США", - написано в матеріалі.

Тим не менш, Зеленський стикається з союзником в США, настільки розколотим і неосвіченим, що йому доводиться робити вигляд, що справи йдуть не так вже й погано.

Деякі маргінальні республіканці стверджують, що росія завжди буде перемагати, так навіщо ж відкладати неминуче, надаючи допомогу, яка призводить до загибелі українців? Тим, хто хоче сказати "ні" Україні, не потрібно особливих виправдань. Але це відкладає наступне, темніше питання: коли ви нарешті скажете Москві "ні"? Яку частину України або, можливо, її європейських сусідів, може Путін підпорядкувати або зрівняти з землею?,- вважають американські журналісти.