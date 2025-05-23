Україна планує інтегрувати шведську авіоніку на радянські літаки

Також ведуться перемовини про можливість передання Україні літаків SAAB.

Міністерство оборони України домовляється з представниками шведської компанії SAAB про модернізацію парку радянських літаків з використанням сучасної авіоніки.

Про це повідомило міністерство оборони.

Під час зустрічі заступника міністра оборони з розвитку авіації Олександра Козенка з делегацією SAAB на чолі з директором відділу у справах України Томасом Лінденом були обговорені й інші питання.

Розмова йшла про оснащення літаків новими радарами, системами захисту і радіоелектронної протидії.

У відомстві розказали, що співпраця з SAAB дозволить адаптувати техніку під сучасні вимоги, а шведська сторона отримає зворотний зв'язок на основі бойового досвіду.

Крім того, було обговорена можливість передання Україні літаків SAAB, якщо буде ухвалено позитивне політичне рішення, та домовилися продовжити консультації щодо реалізації домовленостей.