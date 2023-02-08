Україна почне готувати чиновників, які будуть працювати в деокупованому Криму – Верещук

Підготовку кадрового резерву планують розпочати вже найближчим часом.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, Україні вже зараз необхідно проводити підготовку по роботі в деокупованому Криму. На підготовку кадрів вплинуть такі чинники, як тривала окупація Криму та значна кількість населення, яке піддавалось російській пропаганді.

"Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму", - наголосила віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.