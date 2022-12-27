Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна просить Сербію покарати вандалів, які обписали окупаційною російською символікою мурал Лесі Українки

27 грудня 2022, 15:16
Україна просить Сербію покарати вандалів, які обписали окупаційною російською символікою мурал Лесі Українки
Фото: blic.rs
Посольство України у Сербії закликало Белград знайти і притягнути до відповідальності винних у плюндрування муралу, присвяченого українській письменниці

Посольство України у Сербії закликало Белград знайти і притягнути до відповідальності винних у плюндрування муралу, присвяченого українській письменниці, поетесі та перекладачці Лесі Українці, пише Європейська правда.

"Вандали навмисно замалювали портрет великої жінки, яка все життя закликала до любові, символами російської агресії та національної ворожнечі "Z". Послання про підтримку вбивць з Російської Федерації, які вбивають українських дітей та мирних жителів, ґвалтують жінок та руйнують міста і села України, є огидним і абсолютно зрозумілим. Посольство закликає сербську сторону встановити та притягнути до відповідальності осіб, які організували та здійснили цю огидну акцію, спрямовану на розпалювання ворожнечі та підтримку масових вбивств", - йдеться у заяві посольства.

У посольстві зазначили, що ті, хто здійснив цю акцію, також поглумилися над історією сербського народу.

"Український козацький рід Косачів, представницею якого є Лариса Петрівна Косач, відома як Леся Українка, за переказами, походить від Стефана Вукчича Косача, який заснував воєводство Святого Сави, що пізніше отримало назву Герцеговина за його герцогським титулом. З цього ж роду походить і Влатко Вукович, який командував лівим крилом сербської армії на Косовому полі", - зазначили в посольстві України.

Посольство також вкотре публічно звернулося до всіх центральних та місцевих органів влади Сербії "припинити толерувати символіку російської агресії проти України "Z", яка зустрічається на вулицях Белграда - міста-побратима Києва, та заборонити продаж речей з цією символікою, яка викликає ворожнечу і ненависть".

Нагадаємо, у Белграді невідомі в ніч проти понеділка вчинили акт вандалізму проти муралу, присвяченому українській письменниці, поетесі та перекладачці Лесі Українці – розмалювали його літерами Z і гаслами про "нацизм".


РосіявійнаСербіяУкраїнарф тероризм

Останні матеріали

Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Політика
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:53
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню - The Wall Street Journal
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню - The Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:13
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Політика
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 11:32
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Політика
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 09:32
Політика
"Якщо ви не вмієте читати". Пропагандон путіна збісився у прямому ефірі через Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 17:22
Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Політика
Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 11:22
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Політика
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 09:31
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки.
Технології
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки. "Війна магів", частина ІІ – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 14:08
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється