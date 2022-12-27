Україна просить Сербію покарати вандалів, які обписали окупаційною російською символікою мурал Лесі Українки

Посольство України у Сербії закликало Белград знайти і притягнути до відповідальності винних у плюндрування муралу, присвяченого українській письменниці

Посольство України у Сербії закликало Белград знайти і притягнути до відповідальності винних у плюндрування муралу, присвяченого українській письменниці, поетесі та перекладачці Лесі Українці, пише Європейська правда.

"Вандали навмисно замалювали портрет великої жінки, яка все життя закликала до любові, символами російської агресії та національної ворожнечі "Z". Послання про підтримку вбивць з Російської Федерації, які вбивають українських дітей та мирних жителів, ґвалтують жінок та руйнують міста і села України, є огидним і абсолютно зрозумілим. Посольство закликає сербську сторону встановити та притягнути до відповідальності осіб, які організували та здійснили цю огидну акцію, спрямовану на розпалювання ворожнечі та підтримку масових вбивств", - йдеться у заяві посольства.

У посольстві зазначили, що ті, хто здійснив цю акцію, також поглумилися над історією сербського народу.

"Український козацький рід Косачів, представницею якого є Лариса Петрівна Косач, відома як Леся Українка, за переказами, походить від Стефана Вукчича Косача, який заснував воєводство Святого Сави, що пізніше отримало назву Герцеговина за його герцогським титулом. З цього ж роду походить і Влатко Вукович, який командував лівим крилом сербської армії на Косовому полі", - зазначили в посольстві України.

Посольство також вкотре публічно звернулося до всіх центральних та місцевих органів влади Сербії "припинити толерувати символіку російської агресії проти України "Z", яка зустрічається на вулицях Белграда - міста-побратима Києва, та заборонити продаж речей з цією символікою, яка викликає ворожнечу і ненависть".

Нагадаємо, у Белграді невідомі в ніч проти понеділка вчинили акт вандалізму проти муралу, присвяченому українській письменниці, поетесі та перекладачці Лесі Українці – розмалювали його літерами Z і гаслами про "нацизм".