ПОЛІТИКА

Україна прозвітувала перед НАТО про реалізацію реформ оборони та безпеки

11 листопада 2025, 18:58
Україна прозвітувала перед НАТО про реалізацію реформ оборони та безпеки
Україна НАТО
Під час засідання віцепрем’єр розповів про основні реформи, реалізовані Україною протягом року.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив у НАТО про кроки, які здійснила країна у межах Річної національної програми для наближення до норм і стандартів Альянсу.

Про це він заявив у своєму Facebook за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.

Під час засідання віцепрем’єр розповів про основні реформи, реалізовані Україною протягом року, зокрема у рамках адаптованої Річної національної програми НАТО. 

"Окремо відзначив важливість рекомендацій сторони НАТО на наступний рік, особливо у контексті реформування сектору безпеки та оборони для досягнення взаємосумісності з Альянсом… Основним напрямом РНП на 2026 рік буде реформа сектору оборони та безпеки, а саме подальше впровадження стандартів НАТО, вдосконалення моделі оборонних закупівель та створення основи для сильної оборонної промисловості", – зазначив він. 

Окрім того, він поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті і нагальні потреби України, у тому числі в енергетиці. 

" Посилення української ППО для захисту енергообʼєктів – абсолютний пріоритет наразі. Ми вдячні партнерам за підтримку та розраховуємо на подальше постачання необхідного обладнання та матеріалів для відновлення пошкоджених потужностей", – зазначив віцепрем’єр.

війнаНАТОППОРада Україна-НАТОТарас Качка

