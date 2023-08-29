Україна стикається з багатьма проблемами на шляху до першого застосування F-16 – CNN

Існує делікатний баланс між тим, щоб перефарбувати F-16 в українські кольори та ретельною підготовкою для ефективного використання

У багатьох відношеннях винищувач F-16 американського виробництва, які мають з’явитися в українському небі "у недалекому майбутньому", є ідеальною платформою. Він багатофункціональний і він доступний. Існує готове постачання запасних частин і F-16 може працювати з різними системами озброєння. Потреба в них є критичною: російська перевага в повітрі, особливо на південному фронті, стримує прогрес українського контрнаступу і завдає важких втрат українським підрозділам. З належним озброєнням F-16 могли б стримувати російські винищувачі-бомбардувальники від наближення до поля бою.

Про це пишуть Тім Лістер та Орен Ліберман у своєму аналізі для CNN.

Але коли саме F-16 почнуть виконувати бойові завдання, залежить від багатьох факторів – програм підготовки, які лише розпочинаються, розгортання інфраструктури підтримки, типу озброєння. Існує делікатний баланс між нагальною потребою перефарбувати F-16 в українські кольори і ретельною підготовкою, необхідною для того, щоб максимально ефективно використовувати літаки.

Розпочинаються навчальні програми для перших партій українських пілотів – у Данії, Румунії та Сполучених Штатах. Це займе більше часу, ніж три-чотири місяці, пропоновані в деяких колах для пілотів, які не мають досвіду польотів на західних бойових літаках.

По-перше, існує велика різниця між базовою підготовкою (зліт, політ, посадка) і роботою в бойовому режимі в складі групи літаків в зоні досяжності добре укріпленої російської ППО. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "шість-сім місяців – це мінімальний термін, який треба серйозно брати до уваги".

За словами старшого радника Міжнародної програми безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марка Канціана, "проблема полягає в тому, що їм доводиться переходити на літак, який має купу систем, яких вони раніше не бачили, плюс існує цілий підхід до ведення повітряної війни, який використовують США і НАТО, але якого не було у Радянському Союзі".

Незважаючи на свою ефективність, F-16 вимагає набагато більшого технічного обслуговування, ніж середній винищувач радянських часів, і це буде таким же складним завданням для українців, як і керування платформою. Канціан розповів CNN, що F-16 потребують 16 годин технічного обслуговування на годину польоту. При вартості майже 27 тисяч доларів за годину польоту, літати на ньому також дорого.

"На F-16 десятки тисяч деталей і їх потік має йти в Україну. Коли літак приземляється і ви рулюєте його в ангар, і вам треба щось полагодити, деталь вже має бути під рукою", – сказав Канціан

Українці вбачають одну з головних переваг F-16 у його здатності стримувати найпотужніший російський бойовий літак Су-35, чиї керовані бомби завдають значних втрат українським сухопутним військам. Командувач ВПС України Микола Олещук заявив минулого тижня, що успіх у боротьбі з Су-35 змусить росіян вивести його за межі досяжності, що дасть змогу набрати швидкість контрнаступу.

Звичайно, українці постійно дивують західних військових своєю майстерністю у використанні далекобійної артилерії, систем протиповітряної оборони і танків, що постачаються країнами НАТО. Нещодавно міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл сказав: "Я не думаю, що коли-небудь бачив більш мотивованих людей, з точки зору бажання вступити в бій і змінити ситуацію на краще".

Українські пілоти, керуючи незнайомим літаком у більш захищеному повітряному просторі, зіткнуться з набагато більшою загрозою з боку більш досконалих російських засобів протиповітряної оборони, включно з С-400, найновішою і найпотужнішою російською зенітно-ракетною системою класу «земля-повітря».

Зрештою, таку цінну техніку не можна поспішати вводити в бій. Навіть якщо перші F-16 виконають свої перші бойові завдання наступної весни, на той час багато чого може змінитися на землі.