ПОЛІТИКА

Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів

10 жовтня 2025, 19:58
Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів
Фото: з вільних джерел
Зеленський подякував уряду, прем’єр‑міністрові та народу Нідерландів за постійну підтримку.

За підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом сторони підписали меморандум про спільне виробництво безпілотних апаратів.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував уряду, прем’єр‑міністрові та народу Нідерландів за постійну підтримку: від початку повномасштабного вторгнення країна надала Україні допомогу на суму близько $9 млрд. Внесок Нідерландів у межах ініціативи PURL становить приблизно $600 млн. PURL — механізм США та НАТО для прискореного постачання зброї: Україна формує перелік пріоритетних потреб, а союзники купують відповідне озброєння у США.

Міністр Брекельманс підкреслив, що Нідерланди пишаються можливістю підтримувати Україну у рамках PURL, зокрема постачанням F‑16, системами ППО, дронами та спільними ініціативами з виробництва безпілотників. Президент Зеленський наголосив на важливості продовження цієї допомоги для посилення обороноздатності України.

На завершення зустрічі глава держави вручив Рубену Брекельмансу орден "За заслуги" II ступеня.

Окремо повідомляється, що Україна також планує спільне виробництво дронів‑перехоплювачів разом із Великою Британією для протидії російським ударним БПЛА.

