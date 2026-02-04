Україна та RTX обговорили прискорення постачання ракет для Patriot

Для пришвидшення постачань планується використати прямі контракти та міжнародні механізми підтримки.

Міністерство оборони України та американська компанія RTX Raytheon обговорили прискорення постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Міноборони України.

Під час зустрічі заступника міністра оборони Сергія Боєва з делегацією RTX на чолі з виконавчою директоркою Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер сторони обговорили максимальне збільшення темпів постачання ракет Patriot.

Для пришвидшення постачань планується використати прямі контракти та міжнародні механізми підтримки. Представники Raytheon підтвердили готовність працювати над пришвидшенням поставок. За словами представників МОУ, системи ППО є критично важливими для захисту українських міст та енергетичної інфраструктури, особливо на тлі масованих ракетних атак росії.