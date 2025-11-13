Україна та США ведуть перемовини про оборонну зброю та енергообладнання – Рубіо

У Держдепартаменті наголосили на потребі допомогти Україні пережити зиму.

Державний секретар США Марко Рубіо після саміту міністрів закордонних справ G7 у Канаді заявив, що Вашингтон веде з Україною перемовини про постачання зброї та засобів для відновлення енергопостачання.

Так, голова американської дипломатії підкреслив потребу забезпечити Україні допомогу в тому, щоб пережити зиму в умовах спроб росії підірвати моральний дух населення.