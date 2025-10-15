Україна вдарила по стратегічному провайдеру рф: "Оріон Телеком" зазнав мільйонних збитків

Компанія обслуговує ряд стратегічних об’єктів і широко використовується силовими структурами рф у війні проти України.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили атаку на інфраструктуру одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибіру — "Оріон Телеком". У результаті компанія зазнала збитків на 66 мільйонів рублів, повідомили "Суспільному" джерела в українській розвідці.

За їхніми даними, про інцидент стало відомо із заяви, яку "Оріон Телеком" подала до російської поліції. Компанія визнала витік персональних даних користувачів та оцінила свої збитки у 66 мільйонів рублів. Провайдер також просить правоохоронців відкрити кримінальне провадження.

Крім того, відповідно до російського законодавства, "Оріон Телеком", ймовірно, муситиме сплатити штраф за витік персональних даних — до 15 мільйонів рублів.

У червні українські кіберфахівці вже атакували "Оріон Телеком". Згідно з інформацією української розвідки, цей провайдер обслуговує ряд стратегічних об’єктів і широко використовується силовими структурами рф у війні проти України. Після тодішньої кібератаки у кількох російських містах стався масовий збій інтернету, без зв’язку залишилося навіть закрите місто, де видобувають уран, адже "Оріон" був там єдиним провайдером.