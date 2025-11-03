Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна відкриє представництва для експорту зброї у Берліні і Копенгагені

03 листопада 2025, 21:11
Україна відкриє представництва для експорту зброї у Берліні і Копенгагені
Фото: РБК-Україна
Отримані кошти планується спрямовувати на розвиток внутрішнього оборонного виробництва.

Україна створює два представництва для продажу зброї, яка є в надлишку, щоб залучити додаткові кошти у власне виробництво озброєнь.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці це ко-продакшн і експорт. Перші представництва будуть у Берліні та Копенгагені. Це вже погоджено на рівні компаній і держав, і вони запрацюють ще цього року", - сказав глава держави.

Зеленський пояснив, що йдеться про продаж озброєння, яке Україна може дозволити собі передавати за кордон без шкоди для оборонних потреб. Отримані кошти планується спрямовувати на виробництво дефіцитних систем, зокрема безпілотників та засобів ППО.

Координацією контрактів з європейськими партнерами займатиметься радник президента Олександр Камишін.

"Європою займається Олександр Камишін і він представлятиме експорт України на європейському континенті", - додав Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу та США. Наступного тижня Київ відвідає американська делегація для обговорення угоди у сфері безпілотних технологій - Drone-deal.

 
Україназброявійна

Останні матеріали

Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється