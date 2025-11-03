Україна відкриє представництва для експорту зброї у Берліні і Копенгагені

Отримані кошти планується спрямовувати на розвиток внутрішнього оборонного виробництва.

Україна створює два представництва для продажу зброї, яка є в надлишку, щоб залучити додаткові кошти у власне виробництво озброєнь.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці це ко-продакшн і експорт. Перші представництва будуть у Берліні та Копенгагені. Це вже погоджено на рівні компаній і держав, і вони запрацюють ще цього року", - сказав глава держави.

Зеленський пояснив, що йдеться про продаж озброєння, яке Україна може дозволити собі передавати за кордон без шкоди для оборонних потреб. Отримані кошти планується спрямовувати на виробництво дефіцитних систем, зокрема безпілотників та засобів ППО.

Координацією контрактів з європейськими партнерами займатиметься радник президента Олександр Камишін.

"Європою займається Олександр Камишін і він представлятиме експорт України на європейському континенті", - додав Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу та США. Наступного тижня Київ відвідає американська делегація для обговорення угоди у сфері безпілотних технологій - Drone-deal.