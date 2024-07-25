Україна внесла шістьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

До списку потрипила акторка Наталія Антонова; актор, співак і телеведучий Віталій Гогунський; артист і театральний режисер Сергій Векслер; актор Антон Батирєв; акторка Альона Яковлєва.

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло ще шістьох російських діячів культури до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це йдеться у наказі відомства.

До оновленого списку, які створюють загрозу нацбезпеці, увійшли: російський артист, режисер, художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру Современник Володимир Машков; російська акторка Наталія Антонова; російський актор, співак і телеведучий Віталій Гогунський; артист і театральний режисер Сергій Векслер; російський актор Антон Батирєв; російська акторка Альона Яковлєва.

Усі вони є учасниками антиукраїнських пропагандистських заходів росії.

Загалом перелік осіб, які загрожують нацбезпеці, містить вже 228 людей.