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Україна внесла шістьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

25 липня 2024, 19:47
Україна внесла шістьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці
фото з відкритих джерел
До списку потрипила акторка Наталія Антонова; актор, співак і телеведучий Віталій Гогунський; артист і театральний режисер Сергій Векслер; актор Антон Батирєв; акторка Альона Яковлєва.

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло ще шістьох російських діячів культури до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. 

Про це йдеться у наказі відомства.

До оновленого списку, які створюють загрозу нацбезпеці, увійшли: російський артист, режисер, художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру Современник Володимир Машков; російська акторка Наталія Антонова; російський актор, співак і телеведучий Віталій Гогунський; артист і театральний режисер Сергій Векслер; російський актор Антон Батирєв; російська акторка Альона Яковлєва.

Усі вони є учасниками антиукраїнських пропагандистських заходів росії.

Загалом перелік осіб, які загрожують нацбезпеці, містить вже 228 людей.

 
війна в Україніросійські діячіНацбезпека

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