Україна внесла шістьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці
Міністерство культури та інформаційної політики України внесло ще шістьох російських діячів культури до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Про це йдеться у наказі відомства.
До оновленого списку, які створюють загрозу нацбезпеці, увійшли: російський артист, режисер, художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру Современник Володимир Машков; російська акторка Наталія Антонова; російський актор, співак і телеведучий Віталій Гогунський; артист і театральний режисер Сергій Векслер; російський актор Антон Батирєв; російська акторка Альона Яковлєва.
Усі вони є учасниками антиукраїнських пропагандистських заходів росії.
Загалом перелік осіб, які загрожують нацбезпеці, містить вже 228 людей.