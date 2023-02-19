Україна ввела санкції проти мосбіржі та 333 російських банкірів

Санкції діятимуть мінімум 10 років.

19 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року про застосування персональних санкцій проти 333 громадян. Відповідний указ №82/2023 опубліковано на сайті глави держави.

Зазначимо, що до списку потрапили члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Йдеться про 333 особи.

Обмеження вводяться проти російських банкірів на термін десять років.

Також Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ України має проінформувати країни ЄС, США та інші держави про застосування санкцій та поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.