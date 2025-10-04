Україна запровадила чергові санкції проти росії

Вже зараз багато українських напрацювань беруться за основу санкцій, які запроваджують західні партнери України, зауважив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський підписав нові документи щодо запровадження санкцій проти російських чиновників та підприємців, які фінансують війну в Україні.

Йдеться про три головні напрямки запровадження таких санкцій, повідомив сам Зеленський у відеозверненні в Telegram. Він наголосив, що Україна продовжує "комплексну політику тиску на росію".

За інформацією Володимира Зеленського, перший зі згаданих напрямків – це продовження санкцій, у яких спливав термін, і це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із Кремлем та його очільником владіміром путіним.

Другий указ стосується російської військової промисловості, а саме – виробників безпілотників та комплектуючих до них.

У третьому указі йдеться про санкції проти осіб та компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.

Вже зараз багато українських напрацювань беруться за основу санкцій, які запроваджують західні партнери України, зауважив Зеленський. Він також повідомив, що наша країна чекає на 19-й пакет санкцій ЄС проти росії та на відповідні кроки Сполучених Штатів.

"росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку. путін хоче воювати, і воювати саме так – терористичними методами, підлими методами. росія повинна відчути відповіді на це", – підсумував Володимир Зеленський.