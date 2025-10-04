Україна запровадила чергові санкції проти росії
Президент України Володимир Зеленський підписав нові документи щодо запровадження санкцій проти російських чиновників та підприємців, які фінансують війну в Україні.
Йдеться про три головні напрямки запровадження таких санкцій, повідомив сам Зеленський у відеозверненні в Telegram. Він наголосив, що Україна продовжує "комплексну політику тиску на росію".
За інформацією Володимира Зеленського, перший зі згаданих напрямків – це продовження санкцій, у яких спливав термін, і це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із Кремлем та його очільником владіміром путіним.
Другий указ стосується російської військової промисловості, а саме – виробників безпілотників та комплектуючих до них.
У третьому указі йдеться про санкції проти осіб та компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.
Вже зараз багато українських напрацювань беруться за основу санкцій, які запроваджують західні партнери України, зауважив Зеленський. Він також повідомив, що наша країна чекає на 19-й пакет санкцій ЄС проти росії та на відповідні кроки Сполучених Штатів.
"росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку. путін хоче воювати, і воювати саме так – терористичними методами, підлими методами. росія повинна відчути відповіді на це", – підсумував Володимир Зеленський.