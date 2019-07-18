Україна запроваджує спецмита у відповідь на нові економічні санкції РФ
"Вчора Кабінет міністрів прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного палива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу. Таке спільне рішення президента та уряду прийнято у відповідь на розширення російських економічних санкцій. Нагадаю, у квітні-травні РФ обмежила поставки в Україну нафти, моторного масла, бітуму, етанолу, вугілля тощо", - повідомив у Facebook представник президента в уряді Андрій Герус.
Відповідно до постанови, спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, буде становити 3,75% з 1 серпня та 4% із 1 жовтня 2019 року. Спецмито на поставки скрапленого газу дорівнюватиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% із 1 жовтня.
"Мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала з причини логістики (дизельпровід) та інших факторів. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол. на тонну, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол. на тонну. Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах. Підвищувати ціни у одного окремого імпортера можливості не буде, бо відразу буде іти конкурентне заміщення ресурсу із альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо", - зазначив Герус.
За його оцінками, український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн на рік.
Нагадаємо, що з серпня Україна також вводить спецмита на ввезення товарів з Росії.
Поставки з Росії у 2018 році забезпечили 40% українського ринку дизельного палива - 2,6 млн тонн. У першому півріччі 2019 року в Україну надійшло 1,38 млн тонн російського дизпалива, на 23,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, а його частка на українському ринку сягнула 44%.
Імпорт скрапленого газу з Росії у 2018 році становив 503 тис. тонн або 29% від обсягу внутрішнього ринку. У першому півріччі 2019 року до України було поставлено 317,6 тис. тонн цього пального з Росії, його частка на внутрішньому ринку збільшилася до 37%.
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