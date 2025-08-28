Україна зберігає статус найінноваційнішої військової сили світу – Politico

Потенціал подальшого розвитку українських систем величезний.

Широке застосування недорогих безпілотників для спостереження та ударів стало одним із ключових факторів, завдяки яким Збройні сили України зуміли стримати значно сильнішого ворога.

Про це йдеться в матеріалі видання Politico.

Аналітики зазначають, що темпи інновацій у сфері безпілотних систем не знижуються. Це призводить як до невеликих тактичних проривів, так і до масштабних змін у тактиці ведення бойових дій. Зокрема, "зона ураження" розширилася на десятки кілометрів від лінії фронту — тепер під постійною загрозою перебувають позиції, техніка та навіть окремі військові на відстані 9–14 км від зіткнення.

За даними бойових медиків, від 60% до 70% втрат серед українських та російських військових припадає саме на атаки дронів. Цілі квартали на передовій вкриваються спеціальними сітками, щоб убезпечитися від ударів з повітря.

"Це призвело до знелюднення міст поблизу фронту. Наприклад, у Костянтинівці з довоєнних 70 тисяч мешканців залишилося лише кілька тисяч, які щодня потерпають від десятків атак", — наголошує видання.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко у коментарі журналістам розповів, що його підрозділ змінює хід бойових дій:

"Ми завдаємо ударів глибоко в тил противника — на 50, 60, навіть 70 км, знищуючи склади, майстерні та логістику. Чим менше у ворога ресурсів у тилу, тим слабший його опір на фронті".

Крім дешевих FPV-дронів, Україна активно використовує й дорожчі моделі з більшою дальністю та вантажністю, які виконують функції "бомбардувальників". Вони здатні знищувати техніку, склади боєприпасів та артилерію противника.

У матеріалі наголошується, що попри початкове лідерство України у "дроновій війні", росія наздогнала її, а подекуди навіть випередила. Водночас потенціал подальшого розвитку українських систем величезний: за словами колишнього головнокомандувача армії США Девіда Петреуса, Україна могла б виробляти до п’яти мільйонів дронів на рік за умови достатнього фінансування.

Найбільш перспективним напрямком розвитку безпілотних систем називають використання штучного інтелекту — напівавтономного наведення на ціль. Такі системи дозволяють дронам продовжувати атаку навіть без сигналу оператора, що особливо важливо в умовах електронної війни.

Водночас Федоренко застеріг: повністю замінити артилерію чи піхоту дрони не зможуть.

"Повномасштабні роботизовані війни — це поки що фантастика. Люди залишаються головним капіталом війни", — підсумував він.