Україна зберігає статус найінноваційнішої військової сили світу – Politico
Широке застосування недорогих безпілотників для спостереження та ударів стало одним із ключових факторів, завдяки яким Збройні сили України зуміли стримати значно сильнішого ворога.
Про це йдеться в матеріалі видання Politico.
Аналітики зазначають, що темпи інновацій у сфері безпілотних систем не знижуються. Це призводить як до невеликих тактичних проривів, так і до масштабних змін у тактиці ведення бойових дій. Зокрема, "зона ураження" розширилася на десятки кілометрів від лінії фронту — тепер під постійною загрозою перебувають позиції, техніка та навіть окремі військові на відстані 9–14 км від зіткнення.
За даними бойових медиків, від 60% до 70% втрат серед українських та російських військових припадає саме на атаки дронів. Цілі квартали на передовій вкриваються спеціальними сітками, щоб убезпечитися від ударів з повітря.
"Це призвело до знелюднення міст поблизу фронту. Наприклад, у Костянтинівці з довоєнних 70 тисяч мешканців залишилося лише кілька тисяч, які щодня потерпають від десятків атак", — наголошує видання.
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко у коментарі журналістам розповів, що його підрозділ змінює хід бойових дій:
"Ми завдаємо ударів глибоко в тил противника — на 50, 60, навіть 70 км, знищуючи склади, майстерні та логістику. Чим менше у ворога ресурсів у тилу, тим слабший його опір на фронті".
Крім дешевих FPV-дронів, Україна активно використовує й дорожчі моделі з більшою дальністю та вантажністю, які виконують функції "бомбардувальників". Вони здатні знищувати техніку, склади боєприпасів та артилерію противника.
У матеріалі наголошується, що попри початкове лідерство України у "дроновій війні", росія наздогнала її, а подекуди навіть випередила. Водночас потенціал подальшого розвитку українських систем величезний: за словами колишнього головнокомандувача армії США Девіда Петреуса, Україна могла б виробляти до п’яти мільйонів дронів на рік за умови достатнього фінансування.
Найбільш перспективним напрямком розвитку безпілотних систем називають використання штучного інтелекту — напівавтономного наведення на ціль. Такі системи дозволяють дронам продовжувати атаку навіть без сигналу оператора, що особливо важливо в умовах електронної війни.
Водночас Федоренко застеріг: повністю замінити артилерію чи піхоту дрони не зможуть.
"Повномасштабні роботизовані війни — це поки що фантастика. Люди залишаються головним капіталом війни", — підсумував він.