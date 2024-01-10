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"Україні потрібна допомога для перемоги": президент і прем'єр Естонії зробили заяву напередодні візиту Зеленського

10 січня 2024, 21:39
Фото: Scanpix / Postimees
Візіти українського лідера будуть присвячені темам агресії росії та довгостроковій підтримці України, яка необхідна для перемоги нашої країни у війні з рф.

Президент України Володимир Зеленський, який 10 січня прибув до Литви, має намір також у найближчий час відвідати також Латвію та Естонію Відповідні заяви зробили президент та прем'єрка Естонії Алар Каріс та Кая Калас. 

Про це також раніше попередив Зеленський.

Український президент вперше з часу повномасштабної війни буде в Естонії. Дату його візіта поки що не розголошують з міркувань безпеки (хоча ряд видань вважає, що український лідер прибуде до Естонії вже у четвер). За словами Алара Каріса, "Зеленський відвідає Естонію найближчими днями". 

 Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже зустрівся з президентом Литви. Головноми темами візиту стали безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів і подальша координація європейської підтримки. Також президент у своєму зверненні до країни натякнув, що цього року ЗСУ також отримають багато західного озброєння. За його словами, в Києві знають, як реалізувати пріоритети держави.

 

Естоніявійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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